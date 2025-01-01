Kauno policijos reido rezultatai – iškalbingi

Lapkričio 6 d. apie 14.40 val. gautas pranešimas, jog Jonavos r., Gudžionių k., automobilį „Alfa Romeo“ vairuoja galimai neblaivus vyras. Vairuotojui (gim. 1964 m.) nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 1,85 prom.
Praėjusią savaitę Kelių policijos pareigūnai ir toliau vykdė policines priemones, skirtas neblaiviems vairuotojams ir kitiems KET pažeidimams išaiškinti. Jų metu policijos pareigūnai Kaune, Kauno ir Jonavos rajone patikrino virš 7,2 tūkst. transporto priemonių. Išaiškinta vienuolika neblaivių vairuotojų (girtumo laipsnis svyravo nuo 0,14 iki 1,12 prom.).
Neblaivūs vairuotojai rinkosi ir kitas transporto priemones – lapkričio 4 d. apie 09.15 val. Kėdainių r., Pališkių k., dviratį vairavo neblaivus vyras (gim. 1968 m.). Dviratininkui nustatytas lengvas girtumo laipsnis – 0,82 prom.
Iš viso praėjusią savaitę Kauno apskrityje policijos pareigūnai nustatė 24 neblaivius vairuotojus, 16 vairuotojų, kurie transporto priemones vairavo neturėdami tam teisės, dar 56 vairuotojus, kurie vairuodami naudojosi mobiliojo ryšio priemonėmis.
Naujausi komentarai