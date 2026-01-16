2025-ųjų Kauno eismo veidrodis: dvi klaidos, kurios vis dar kainuoja gyvybes

Kauno apskr. VPK Kelių policijos skyriaus 1-ojo poskyrio viršininko Povilo Mailos teigimu, būtent šių Kelių eismo taisyklių (KET) reikalavimų nepaisymas sudaro didžiąją dalį pagrindinių eismo įvykių priežasčių, dėl kurių nelaimių padariniai neretai tampa itin sunkūs. 2025 metais Kauno apskrityje mobiliaisiais greičio matuokliais užfiksuoti 28 616 leistino greičio viršijimo atvejai, iš kurių net 516 – kai greitis viršytas daugiau nei 50 km/val. Tai pažeidimai, keliantys itin didelę grėsmę eismo saugumui.
Nauji iššūkiai eisme
Vertinant 2025 metų eismo situaciją Kauno apskrityje, pareigūnai atkreipia dėmesį ir į reikšmingai išaugusį elektrinių mikrojudumo priemonių skaičių. Elektriniai paspirtukai ir kitos panašios transporto priemonės tapo kasdienio eismo dalimi miesto gatvėse, dviračių takuose bei šaligatviuose, todėl tiek jų vairuotojams, tiek kitiems eismo dalyviams tenka prisitaikyti prie pasikeitusios eismo dinamikos.
Pareigūnai pabrėžia, kad itin svarbu, jog mikrojudumo priemonių vairuotojai tiksliai žinotų jiems taikomus reikalavimus, laikytųsi leistino greičio, naudotų apsaugos priemones ir gerbtų kitus eismo dalyvius – tai padeda išvengti pavojingų situacijų ir konfliktų kelyje.
Papildomų iššūkių 2025 metais kėlė ir intensyvūs kelio darbai Kauno apskrityje. Dėl laikinų eismo ribojimų kai kuriose vietose keitėsi įprasti maršrutai, didėjo transporto srautai, todėl iš vairuotojų buvo reikalaujama daugiau atidumo, kantrybės ir atsakingo elgesio.
Didžiausia rizika
Nors ilgesnėje – penkerių ar dešimties metų – perspektyvoje eismo įvykių, kuriuose nukentėjo žmonės, skaičius Kauno apskrityje akivaizdžiai sumažėjo, eismo įvykių, kuriuose žūsta žmonės, rodikliai pastaraisiais metais kinta nežymiai. 2025 metais didžiąją dalį žuvusiųjų sudarė pažeidžiamiausi eismo dalyviai – pėstieji ir motociklų vairuotojai, kurių saugumas keliuose išlieka vienu svarbiausių iššūkių.
Grėsmė – girti vairuotojai
2025 metais neblaivių vairuotojų sukeltos avarijos sudarė apie 4 proc. visų eismo įvykių Kauno apskrityje. Lyginant su 2024 metais, tokių eismo įvykių skaičius sumažėjo 22 proc., tačiau problema išlieka aktuali.
Per metus Kauno apskrityje nustatyta 1 815 neblaivių vairuotojų, taip pat – 2 244 asmenys, kurie vairavo transporto priemones neturėdami teisės vairuoti. Policijos pareigūnai pabrėžia, kad net ir vienas neblaivus ar teisės vairuoti neturintis vairuotojas kelyje gali tapti skaudžios nelaimės priežastimi.
Šie ir kiti svarbūs veiksniai bei kryptingas institucijų darbas yra raktas į saugų eismą keliuose.
Ką daryti?
Nors 2025 metais Kauno apskrityje eismo įvykių, kuriuose nukentėjo žmonės, skaičius, lyginant su 2024 metais, sumažėjo 6,19 proc., policijos pareigūnai pabrėžia, kad kiekviena išvengta nelaimė prasideda nuo atsakingo kiekvieno eismo dalyvio sprendimo.
Paklaustas, kas galėtų padėti sumažinti skaudžių nelaimių skaičių keliuose, P. Maila pažymi, kad vieno sprendimo nėra. Eismo saugumo gerėjimą lemia visuma veiksnių: kelių infrastruktūros modernizavimas, naujų saugumo priemonių diegimas, prisitaikymas prie augančio transporto ir mikrojudumo priemonių skaičiaus, nuoseklus eismo dalyvių švietimas, vairavimo kultūros ugdymas bei kryptingas institucijų darbas.
„Šie ir kiti svarbūs veiksniai bei kryptingas institucijų darbas yra raktas į saugų eismą keliuose“, – akcentuoja P. Maila.
