Įspūdingiausiai kelionė baigėsi 1994 metais gimusiam vairuotojui. Pusę pirmos nakties vyras Jakų žiedinėje sankryžoje automobiliu „Audi“ nuvažiavo nuo kelio.
Nustatyta, jog automobilį vairavo vyras, neturėdamas teisės vairuoti. Vairuotojui nustatytas 2,52 prom. neblaivumas. Asmuo sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Kauno gatvėje esančiose Klaipėdos apskrities VPK laikinojo sulaikymo patalpose pas minėtą asmenį rasta įtariama augalinės medžiagos. Pradėtas tyrimas pagal LR BK 259 str.
Penktadienį, 22 val. 15 min., policija gavo pranešimą, kad Klaipėdoje, Varpų gatvėje, galbūt neblaivus asmuo vairuoja automobilį. Atvykę pareigūnai Bandužių gatvėje pastebėjo stovintį automobilį „Toyota“, kuriame vairuotojo vietoje sėdėjo 1989 m. gim. vyras. Jam nustatytas 1,95 prom. neblaivumas. Asmeniui įteiktas šaukimas į apklausą.
Penktadienį, 11 val. 32 min., Joniškės ir Liepų gatvių sankryžoje automobilio „Kia“ vairuotojui, gim. 1981 m., nustatytas 2,18 prom. neblaivumas. Asmuo sulaikytas.
Penktadienį, 21 val. 14 min., Palangoje, S. Dariaus ir S. Girėno gatvėje policijos buvo sustabdytas automobilis „Peugeot“, kurį vairavo 1991 m. gimęs vairuotojas. Jam nustatytas 2,14 prom. neblaivumas.
Girtų vairuotojų kelionės baigėsi areštinėje
Penktadienį policijos pareigūnams netrūko darbo, į policijos areštinę teko gabenti girtus vairuotojus.
Įspūdingiausiai kelionė baigėsi 1994 metais gimusiam vairuotojui. Pusę pirmos nakties vyras Jakų žiedinėje sankryžoje automobiliu „Audi“ nuvažiavo nuo kelio.
Naujausi komentarai