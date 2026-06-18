Kauno policija aiškinasi, kas pavogė bankomate paliktus pinigus

Kaip teigiama, balandžio 9 d. apie 12.55 val. Kaune, Partizanų gatvėje, buvo pavogti bankomate palikti grynieji pinigai. Padaryta turtinė žala siekia 1000 eurų.
Vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo vyrą, galintį turėti tyrimui reikšmingos informacijos.
Gyventojus, atpažįstančius šį vyrą, žinančius jo buvimo vietą ar galinčius suteikti bet kokios reikšmingos informacijos, policija prašo kreiptis į Kauno apskr. VPK Kauno miesto Dainavos policijos komi-sariato pareigūnus telefonu +370 700 64 814 arba el. paštu [email protected].
Už vagystę gresia viešieji darbai arba bauda, arba laisvės apribojimas, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki trejų metų.
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