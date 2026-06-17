Kauno policijos pareigūnai aiškinasi, kas sukėlė eismo įvykį Laisvės alėjoje

Kaip pranešė Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (toliau – Kauno apskr. VPK), gegužės 29 d., 22.32 val. Kaune, Laisvės al., juodos spalvos mopedas kliudė stovintį automobilį „Subaru“ ir pasišalino iš eismo įvykio vietos.
Vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo asmenis, galinčius turėti tyrimui reikšmingos informacijos.
Gyventojų, atpažįstančių šiuos asmenis, žinančių jų buvimo vietą ar galinčių suteikti bet kokios reikšmingos informacijos, prašoma kreiptis į Kauno apskr. VPK Kelių policijos skyriaus pareigūnus telefonu +370 700 64486 arba rašyti el. p. [email protected].
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