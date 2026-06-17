 Kauno Probacijos tarnyboje – vyro grasinimai: užmušiu, papjausiu!

Kauno Probacijos tarnyboje – vyro grasinimai: užmušiu, papjausiu!

2026-06-17 11:09 diena.lt inf.

Antradienio rytą į Lietuvos probacijos tarnybos skyrių Kaune lėkė policijos pareigūnai ir medikai. Siautėjo agresyvus vyras.

<span>Kauno Probacijos tarnyboje – vyro grasinimai: užmušiu, papjausiu!</span>
Kauno Probacijos tarnyboje – vyro grasinimai: užmušiu, papjausiu! / Asociatyvi Lietuvos probacijos tarnybos ir magnific nuotr.

Birželio 16 d. į minėtos tarnybos skyrių, esantį Kęstučio gatvėje, atėjo vyras. „Kauno dienos“ žiniomis, jam pasireiškė neadekvataus elgesio protrūkiai – vieną akimirką jis išlikdavo ramus ir šypsojosi, kitą – pratrūkdavo bendro pobūdžio grasinimais, neorientuotais į konkretų asmenį.

„Išeisiu, sumušiu, papjausiu!“ – grasino vyras.

Dėl neadekvataus elgesio baimintasi išleisti vyriškį, todėl nuspręsta kreiptis į policijos pareigūnus bei medikus. 

Pasak Kauno apskrities policijos, pranešimas apie tai, kad į Probacijos tarnybos skyrių atėjęs vyras elgiasi agresyviai, buvo gautas prieš vidurdienį, 11.43 val. Specialiosioms tarnyboms atvykus į įvykio vietą paaiškėjo, kad neadekvačiai elgėsi 1999 metais gimęs vyriškis. Dėl sutrikusios sveikatos medikai jį pristatė į gydymo įstaigą.

„Kauno dieną“ pasiekė informacija, kad per šį incidentą policininkams prireikė pastiprinimo – vieno ekipažo pajėgų neužteko. Tai pat teigta, kad buvo užpulta psichologė, galimai, grasinta ją nužudyti. Tačiau policijos pareigūnai tikino apie galimo darbuotojos užpuolimo atvejį duomenų neturintys.

Šiame straipsnyje:
Lietuvos probacijos tarnyba
Kauno skyrius
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