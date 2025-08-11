 Kauno rajone degė vilkikas su grūdais ir ražienų laukas

Kauno rajone degė vilkikas su grūdais ir ražienų laukas

2025-08-11 11:56 diena.lt inf.

Kauno rajone šeštadienį atvira liepsna degė krovininis automobilis su grūdais ir ražienų laukas. 

Kauno rajone degė vilkikas su grūdais ir ražienų laukas
Kauno rajone degė vilkikas su grūdais ir ražienų laukas / Asociatyvi V. Balkūno / BNS nuotr.

Kaip pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, rugpjūčio 9 d., apie 15.57 val., gautas pranešimas, kad Kauno rajone, Godėnų kaimo Algupio gatvėje, dega krovininis automobilis su grūdais. 

Atvykus ugniagesiams į įvykio vietą vilkikas MAN su puspriekabe degė atvira liepsna. Taip pat liepsnojo ir ražienų laukas. 

Gaisro metu sudegė visos vilkiko ir puspriekabės degios detalės, termiškai paveikti kėbulai. Sudegė ir sulietos vandeniu devynios tonos puspriekabėje buvusių speltos kviečių, išdegė vienas hektaras ražienų. 

Norėdamas sustabdyti ražienų gaisro plitimą, netoliese dirbęs ūkininkas traktoriumi aparė liepsnojusį lauką.

Šiame straipsnyje:
degė atvira liepsna
Kauno rajonas
grūdai
ugniagesiai
vilkikas (1840)

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų