Kauno rajone degė vilkikas su grūdais ir ražienų laukas

Kaip pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, rugpjūčio 9 d., apie 15.57 val., gautas pranešimas, kad Kauno rajone, Godėnų kaimo Algupio gatvėje, dega krovininis automobilis su grūdais.
Atvykus ugniagesiams į įvykio vietą vilkikas MAN su puspriekabe degė atvira liepsna. Taip pat liepsnojo ir ražienų laukas.
Gaisro metu sudegė visos vilkiko ir puspriekabės degios detalės, termiškai paveikti kėbulai. Sudegė ir sulietos vandeniu devynios tonos puspriekabėje buvusių speltos kviečių, išdegė vienas hektaras ražienų.
Norėdamas sustabdyti ražienų gaisro plitimą, netoliese dirbęs ūkininkas traktoriumi aparė liepsnojusį lauką.
