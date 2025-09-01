Kauno rajone rastas vyro lavonas

Pasak Kauno apskrities policijos pareigūnų, rugpjūčio 31 d. apie 14.30 val. Kauno rajone, Drąseikių kaime esančiuose namuose, rastas mirusio vyro, gimusio 1983 metais, kūnas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Sekmadienio popietę Kauno rajone rastas mirusio vyro kūnas.
