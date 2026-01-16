Augantiems poreikiams – milijoninės investicijos: kaip keičiasi Kauno rajono vandentvarka

Įspūdingos investicijos
„2025-ieji įmonei buvo augimo ir didesnių iššūkių metai su spartesne plėtra, gausesniu skaičiumi remontų ir rekonstrukcijų. Didėja ne tik Kauno rajono gyventojų skaičius – auga jų poreikiai ir lūkesčiai, susiję su centralizuotai teikiamomis paslaugomis: vandentiekiu ir nuotekomis. Dažnai teko spręsti ir paviršinio lietaus nuotekų nuvedimą. Išsprendžiame problemas vienoje gyvenvietėje, tačiau jų atsiranda kitoje – vyksta nuolatinis procesas, reikalaujantis dėmesio ir investicijų“, – sakė „Giraitės vandenų“ direktorius Andrius Dzevyžis.
Kauno rajono savivaldybė į vandentvarkos sritį žiūri labai atsakingai, nori, kad bendrovė teiktų kiek įmanoma kokybiškesnes paslaugas. Pernai „Giraitės vandenų“ atliktų ir tęsiamų darbų sąrašas iškalbingas: jų vertė – per 6 mln. eurų.
„Turime patvirtintą 2024–2029 m. europinį projektą – apie 16, 6 mln. eurų. Dalis šių lėšų bus panaudota ir šiemet, o Kauno rajono savivaldybės biudžete vandentvarkos infrastuktūrai planuojama skirti ne mažiau kaip 3 mln. eurų, taigi, bendra suma bus ne mažesnė nei 2025 m.“, – prognozavo „Giraitės vandenų“ direktorius.
Svarbiausi darbai
Nors ir nelabai didelės apimties, bet labai svarbus pernai buvo ES projektas „Gyvenamųjų būstų prijungimas prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų“: 39 namų ūkiams Ramučių kaime (Karmėlavos sen.) nemokamai įrengti centralizuoti nuotekų tinklai gyventojų sklypų ribose. „Gaila, kad tokia galimybe pasinaudojo mažiau gyventojų nei galėjo, bet pasinaudoję tuo labai džiaugiasi“, – tvirtino pašnekovas.
Pernai „Giraitės vandenys“ daugiausia dėmesio skyrė nuotekų ir vandens tinklų plėtrai. 2024–2025 m. daugiausia – per 3 mln. eurų – investuota Ežerėlio mieste: nutiesta 4,5 km vandentiekio, apie 7 km nuotekų tinklų. Tačiau vandens tinklų plėtra vyko ir kitur. „Ežerėlio gyventojai neturėjo šios paslaugos, problemas spręsdavo individualiai, kartais, galimai, teršiant gamtą. Dabar visi Ežerėlio gyventojai turi galimybę prisijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų ir aktyviai dalyvauja šiame procese: teikia prašymus dokumentams dėl sąlygų gauti, vykdo statybos darbus savo sklypų ribose. Taip pat įrengti centralizuoti vandentiekio tinklai gatvėse, kuriose jų nebuvo“, – vardijo A. Dzevyžis.
Nepamirštos ir kitos seniūnijos: Babtuose, Bubių k. (Batniavos sen.), Lapių seniūnijoje rekonstruoti esami ir įrengta naujų vandentiekio, nuotekų ir paviršinio lietaus vandens surinkimo tinklų.
Pernai startavo ir buvo užbaigtas projektas Neveronyse: Ramučių, Kertupio, Davalgonių, Daugėlių, Akacijų gatvių gyventojai gavo tinklus, galės gyventi patogiai ir šiuolaikiškai. Nors šioje srityje jau nemažai buvo padaryta ankstesniais metais, įmonė vis dar tęsė nuotekų tinklų įrengimo projektą Raudondvario seniūnijoje. Pakalnės, Lakštingalų, M. Valančiaus ir kitose gatvėse įrengti nauji nuotekų tinklai, kitose – rekonstruoti seni.
Taip pat siekta užtikrinti kokybiškas paslaugas priemiestinėse gyvenvietėse. Giraitėje (Užliedžių sen.) buvo įrengta papildoma vandens gerinimo stotis, kuri užtikrino stabilesnį ir geresnį vandens tiekimą ir jo slėgį. Baigiamas ir projektas Užliedžiuose – Griežlės gatvėje paklotas žymiai didesnio diametro vamzdynas vandeniui tiekti. Esamas buvo privatus, be to, neatitiko nūdienos poreikių. „Investuojame ne tik į vandenvietes, bet ir į tinklų pralaidumą“, – pabrėžė „Giraitės vandenų“ vadovas.
Su tęstiniu projektu 2025 m. įmonė sugrįžo į Vandžiogalos seniūniją. Pagrindinėse – Kauno ir Taikos – gatvėse pradėti kloti nuotekų tinklai, darbai bus tęsiami ir šiemet. „Bendradarbiaudami su Kauno rajono savivaldybės Kelių ir transporto skyriaus specialistais įrengėme tinklus Vilkijos mieste. Kreivosios, Šlaitų ir kitos gatvės po mūsų darbų jau išasfaltuotos. Didelis – per 700 tūkst. eurų – projektas įgyvendintas Vilkijoje, jis apima aštuonias gatves, kuriose iš viso nebuvo nuotekų tinklų“, – vardijo pašnekovas.
Praėjusiais metais „Giraitės vandenys“ išgręžė kelis artezinius gręžinius, modernizavo ne vieną nuotekų siurblinę, skaitmenino duomenų perdavimo sistemų procesus, kad dispečerinių darbuotojai galėtų greičiau ir efektyviau reaguoti į gedimus.
Istorinis įvykis
Pernai „Giraitės vandenys“ pirmą kartą per 33 metų veiklos istoriją įsigijo hidrodinaminį automobilį su šiuolaikiška, modernia vokiška įranga, skirtą buitiniams ir lietaus nuotekų vamzdynams bei nuotekų siurblinėms valyti.
Iki tol įmonė pirkdavo paslaugą iš privačių tiekėjų ir tai nemažai kainuodavo. Dabar tiek avarinius, tiek profilaktinius darbus ji gali atlikti pati, sudaryti planus ir užbėgti galimiems atvejams už akių. Neatmetama galimybė teikti dalį paslaugų ir privačioms įmonėms ar viešosioms įstaigoms, darželiams, mokykloms. „Automobilis į mūsų technikos kiemą atvyko tik gruodį, tad jį kol kas testuojame ir tikimės plėsti paslaugų spektrą“, – pasakojo A. Dzevyžis.
Istorinis pirkinys, kurio kaina – 559 tūkst. eurų, turi regeneracijos funkciją, leidžiančią plovimo vandenį panaudoti pakartotinai. Tai ne tik taupo laiką ir mažina kuro sąnaudas, bet ir prisideda prie tvaresnės veiklos – operatoriams nebereikia dažnai vežti vandens iki nuotekų valymo įrenginių. Sukauptas šlamas perduodamas atliekų tvarkytojams tik tuomet, kai talpa visiškai užpildoma ir regeneruoti plovimo vandens jau nebegalima.
Visa įranga valdoma nuotoliu, todėl labai sumažinamas fizinis operatorių krūvis – nebereikia nešti ar tampyti sunkių žarnų, darbai atliekami saugiau ir ergonomiškiau.
Viliamasi, kad ši investicija leis dar operatyviau atlikti vamzdynų priežiūros darbus ir pagerins teikiamų paslaugų kokybę, sumažins nusiskundimų skaičių. „Tikimės, kad profilaktiniai patikrinimai retins, o gal ir iš viso leis išvengti darbo likviduojant avarijas naktimis ir savaitgaliais“, – vylėsi pašnekovas.
„Giraitės vandenų“ direktorius kvietė gyventojus aktyviau domėtis informacija, kreiptis į įmonę, teikti prašymus ir jungtis prie naujai įrengtų tinklų.
Ambicingi šiųmečiai planai
„Šiemet irgi būsime matomi didžiojoje dalyje Kauno rajono savivaldybės seniūnijų. Tačiau svarbiausiu akcentu bus ES lėšomis finansuojami projektai. Esame pasitvirtinę investicijų planą, į jį įtraukta vienuolika veiklų, apimančių tinklų plėtrą, vandens gerinimo ir nuotekų valymo įrenginių rekonstrukciją ir atnaujinimą. Juragiuose įrengsime nuotekų tinklus, statysime naujus nuotekų valymo įrenginius, nes tokios infrastruktūros šioje gyvenvietėje nebuvo. Giraitėje ir Užliedžiuose rekonstruosime vandens gerinimo stotis, juos plėsime, nes sulaukiame nemažai nusiskundimų, kadangi su esamais įrenginiai, augant gyventojų ir juridinių asmenų skaičiui, nepajėgiame užtikrinti poreikio. Pirmiausia noriu paminėti naujai įsikūrusią gamybinę įmonę „Akvatera“, suvartojančią tikrai nemažai vandens ir išleidžiančią daug nuotekų“, – planais dalijosi įmonės vadovas.
„Giraitės vandenys“ taip pat planuoja organizuoti viešųjų pirkimų procesus Voškonių, Vandžiogalos, Lapių, Panevėžiuko kaimo nuotekų valykloms rekonstruoti.
Įmonės darbuotojai šiemet grįš ir Ežerėlį. Pernai čia įrengus 7 km nuotekų tinklų, į šiųmetį investicinį planą yra įtraukta ir nuotekų valyklos rekonstrukcija.
Raginimai gyventojams
„Giraitės vandenų“ direktorius kvietė gyventojus aktyviau domėtis informacija, kreiptis į įmonę, teikti prašymus ir jungtis prie naujai įrengtų tinklų. „Tiek Kauno rajono savivaldybė, tiek mes skiriame labai daug dėmesio ir investicijų šioms paslaugoms užtikrinti. Organizuojame susitikimus seniūnijose, viešiname informaciją, kada ir kaip vyks statybos, savo interneto svetainėje, feisbuko paskyrose „Kauno rajono bendruomenė“ ir naujai startavusioje „Giraitės vandenys“, kituose socialiniuose tinkluose, raginame aktyviai domėtis, klausti, nes tuomet sulaukiama geresnių rezultatų ir mažiau nusiskundimų dėl ne toje vietoje ar ne taip įrengtų tinklų. Nors projektuodami siekiame, kad gyventojai gautų kuo geresnes paslaugas, pasitaiko įvairių techninių niuansų, klausimų, kurie sklandžiau sprendžiami tik bendraujant su gyventojais“, – pabrėžė pašnekovas.
Vietovių, kuriose naujai įrengti tinklai, gyventojus A. Dzevyžis kvietė kreiptis, pasirūpinti dokumentais dėl sąlygų, ir patikino, kad įmonės specialistai padės, pakonsultuos. Beje, dokumentus galima užsisakyti patogiai, internetu, neišvykstant iš namų. Gyventojai gauna pranešimą apie dokumentų priėmimą per teisės aktuose nustatytą terminą. „Įmonė sudaro sąlygas gyventojams maksimaliai patogiai kreiptis ir gauti informaciją. Prašome gyventojų įsitraukimo ir aktyvumo jungiantis prie tinklų. Investavus dideles pinigų sumas norisi, kad paslauga būtų naudojamasi“, – ragino „Giraitės vandenų“ direktorius.
Jis informuoja ir esamus klientus: svarbu atsakingai naudotis teikiamomis paslaugomis. „Kitos vandentvarkos įmonės, prižiūrinčios nuotekų tinklus, irgi akcentuoja, kad vamzdynas nėra atliekų konteineris, čia negalima pilti panaudoto aliejaus, riebalų ir kitų atliekų. Neslėpsiu – turime gyvenviečių, kuriose žmonės nuotekų tinklus naudoja kaip šiukšliadėžes, tai sukelia problemų didesniam skaičiui gyventojų, nes vamzdynas užsikemša naktimis, savaitgaliais ar švenčių dienomis. Budinčiai tarnybai tenka reaguoti, važiuoti į iškvietimą, šalinti problemą. Kviečiame gyventojus atsakingiau rūšiuoti atliekas, nuotekų tinklus naudoti pagal paskirtį, tuomet visiems bus patogiau, paprasčiau, o mes sulauksime mažiau nusiskundimų dėl užkimštų tinklų“, – sakė pašnekovas.
