Kauno rajone siuntose aptiktas durklas ir ginklo duslintuvas

Anot jo, šie daiktai aptikti penktadienį apie 14 val. Karmėlavoje esančiame siuntų skirstymo sandėlyje, atskirose siuntose.
Minėtus daiktus pareigūnai konfiskavo.
Surinkta medžiaga dėl galimo neteisėtas disponavimo nešaunamuoju ginklu.
Kauno rajone tarp siuntų rastas surūdijęs durklas ir ginklo duslintuvas, šeštadienį informavo Policijos departamentas.
