2026-uosius policija pradeda alkoholio patikrinimo ir kitais reidais

Kaip skelbia policija, reidai vyks valstybinės (magistraliniuose, krašto, rajoniniuose) ir vietinės reikšmės keliuose. Pareigūnai patruliuos viešai, neviešai ar taikydami mišrų patruliavimo būdą.
Sausio 2–5 d., 8–11 d., 14–17 d. vyks transporto priemonių vairuotojų blaivumo, apsvaigimo nuo narkotinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų patikrinimai.
Sausio 19–21 d. pareigūnai stebės, ar vairuotojai sustoja prieš pėsčiųjų perėją, kai to reikalauja Kelių eismo taisyklės.
Sausio 24–26 d. policininkai tikrins, kaip vairuotojai važiuoja per sankryžas, geležinkelio pervažas, ar paiso šviesoforo signalų.
Sausio 28–30d. pareigūnai stebės, ar transporto priemonių vairuotojai, naudodamiesi mobiliojo ryšio priemonėmis vairuojant, naudoja laisvų rankų įrangą.
Policininkai taip pat aiškinsis, ar eismo dalyviai naudoja privalomas saugos priemones – saugos diržus, vaikams skirtas specialias sėdynes.
Naujausi komentarai