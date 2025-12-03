 Kėdainių rajone nuo bėgių nuvažiavo trys vagonai: paveiktas traukinių eismas

Kėdainių rajone nuo bėgių nuvažiavo trys vagonai: paveiktas traukinių eismas

2025-12-03 13:29
BNS inf.

Kėdainių rajone, Dotnuvoje, trečiadienį įvyko geležinkelių transporto avarija, kurios metu trys tušti vagonai nuriedėjo nuo bėgių, pranešė bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“ (LTG).

Kėdainių rajone nuo bėgių nuvažiavo trys vagonai: paveiktas traukinių eismas
Kėdainių rajone nuo bėgių nuvažiavo trys vagonai: paveiktas traukinių eismas / Asociatyvi T. Lukšio/BNS nuotr.

„Nukentėjusiųjų nėra. LTG Saugos komanda išvyko į įvykio vietą ir aiškinsis avarijos priežastis. Diversijos versija yra atmetama, kol kas daroma prielaida, kad įvykį nulėmė techninės aplinkybės“, – teigiama pranešime.

Pranešama, kad paveiktas traukinių, vykstančių maršrutais Vilnius–Šiauliai, Vilnius–Klaipėda, Kaunas–Šiauliai ir Šiauliai–Kaunas, eismas.

Šiomis kryptimis vykstantiems keleiviams yra užsakyti autobusai, į juos keleiviai įsės Kėdainiuose.

Šiuo metu skaičiuojama, kad dėl susidariusios situacijos bus paveikti trys keleiviniai traukiniai.

Naujausią informaciją LTG ragina sekti interneto svetainėje ar sužinoti paskambinus konsultacijų telefonu.

Tuo metu keleiviai, nenorintys tęsti kelionės autobusu ar dėl minėto įvykio galutinę stotelę pasiekę vėliau, gali kreiptis piniginės kompensacijos.

Traukinių eismą ketinama atkurti atkurtas likvidavus avarijos padarinius.

Nei Kauno apskrities policija, nei Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas pranešimo apie geležinkelio avariją negavo, pareigūnų pagalbos neprašoma.

Šiame straipsnyje:
Kėdainių rajonas
Dotnuva
nuvažiavo vagonai
traukinių eismas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų