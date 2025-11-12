Avarija Kėdainių rajone: išvaduotas prispaustas žmogus, teko riboti eismą

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (AVPK) duomenimis, 8.45 val. gautas pranešimas, kad Kėdainių rajone, A8 kelyje, ties Stasinės kaimu, įvyko eismo nelaimė.
Pirminiais duomenimis, susidūrė vilkikas MAN, vairuojamas vyro (gim. 1956 m.), ir automobilis „Volvo“, kurio vairuotojas prispaustas.
Kaip Eltai teigė Kauno AVPK atstovė Odeta Vaitkevičienė, išlaisvintas automobilio „Volvo“ vairuotojas (gim. 2006 m.) pristatytas į gydymo įstaigą Kaune.
Eismas A8 kelyje (abiem kryptimis), ties Stasiūnų kaimu, laikinai apribotas.
Policija pranešė, kad apie 13.46 val. kelias buvo atlaisvintas.
