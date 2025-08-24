 Kėdainių rajone pleškėjo automobilis: įtariamas padegimas

2025-08-24 10:37
BNS inf.

Kėdainių rajone, kaip įtariama, padegtas automobilis, sekmadienį pranešė Policijos departamentas.

Kėdainių rajone pleškėjo automobilis: įtariamas padegimas / Asociatyvi J. Kalinsko / BNS nuotr.

