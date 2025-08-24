Kėdainių rajone pleškėjo automobilis: įtariamas padegimas

Pasak jo, šeštadienį, apie 17.05 val., Mantviliškio kaime automobilyje „Audi A6“, pagamintame 2006 metais, kilo gaisras, kurio metu išdegė automobilio variklio skyrius.
Kėdainių rajone, kaip įtariama, padegtas automobilis, sekmadienį pranešė Policijos departamentas.
Pasak jo, šeštadienį, apie 17.05 val., Mantviliškio kaime automobilyje „Audi A6“, pagamintame 2006 metais, kilo gaisras, kurio metu išdegė automobilio variklio skyrius.
Įtariamas padegimas, nuostolis nustatinėjamas.
