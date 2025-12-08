Netoli FNTT Kauno apygardos valdybos degė jos tyrėjos BMW: pareigūnė įtaria padegimą

Į įvykio vietą atskubėję ugniagesiai gelbėtojai rado minėtą automobilį jau degantį atvira liepsna. Pradėjus jį gesinti, paraleliai paprašyta kolegų surasti ir šios transporto priemonės savininką.
Moteris, prisistačiusi BMW savininke, atsirado praėjus apie dešimt minučių nuo pranešimo apie šį gaisrą, t. y. jau jį lokalizavus. Paaiškėjo, kad ji – pareigūnė.
BMW savininkė prisistatė FNTT tyrėja ir teigė mananti, kad jos automobilis buvo padegtas tyčia.
Po tokio jos pareiškimo į įvykio vietą išvyko gaisrų tyrėjas. Buvo pranešta apie šį įvykį ir policijai.
Gaisrų tyrėjo verdiktas – gaisrą sukėlė elektros instaliacijos gedimas. Per keliolika minučių nuo pranešimo apie šį iki jo užgesinimo spėjo išdegti BMW variklio skyrius.
Pasak Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato budėtojo, dėl šio įvykio jie pradėjo aplinkybių patikslinimą – renkama medžiaga dėl galimo tyčinio svetimo turto sugadinimo ar sunaikinimo visuotinai pavojingu būdu. Sprendimą, ar pradėti dėl šio įvykio ikiteisminį tyrimą, turėtų lemti greta įrengtų vaizdo kamerų įrašų peržiūra.
