Kelyje A1 – avarijos ir liepsnojantis automobilis

Prie Kauno, A1 magistraliniame kelyje, penktadienio rytą panašiu metu įvyko dvi avarijos, patvirtino Kauno policija.
Kaip Eltai sakė Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė Reda Zarauskienė, Islandijos plente susidūrė trys automobiliai – du „Volvo“ ir vienas „Volkswagen“.
Visi transporto priemonių vairuotojai, tai yra „Volvo“ vairuotojas (gim. 1989 m.), „Volvo“ vairuotojas (gim. 1998 m.) ir „Volkswagen“ vairuotojas (gim. 1968 m.), buvo blaivūs.
„Pareigūnai padėjo vairuotojams užsipildyti eismo įvykio deklaracijas. Sužeistų nėra“, – sakė Kauno policijos atstovė R. Zarauskienė.
Anot jos, panašiu metu įvyko avarija kitoje eismo juostoje. Pasak R. Zarauskienės, susidūrė du automobiliai – „Kia“ ir BMW.
Pirminiais duomenimis, BMW vairuotojas užsižiūrėjo į anksčiau aprašytą eismo įvykį ir susidūrė su priešais buvusiu automobiliu „Kia“.
Avarijoje niekas nesusižeidė, abiejų transporto priemonių vairuotojas blaivūs.
Policija nurodo, kad visi į avarijas patekę automobiliai patraukti, eismo saugumui pavojaus nėra.
Socialiniuose tinkluose pranešta ir apie už Ariogalos liepsnojantį automobilį.
„Magistralė. Už Ariogalos Klaipėdos link sudegė automobilis. Formuojasi kamščiai”, – informavo „Reidas TV”.
Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.
Naujausi komentarai