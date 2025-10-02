 Kuriozinėje situacijoje atsidūręs senolis turi būti dėkingas nervingam kaimynui už išgelbėtą gyvybę

Kuriozinėje situacijoje atsidūręs senolis turi būti dėkingas nervingam kaimynui už išgelbėtą gyvybę

2025-10-02 17:07 diena.lt inf.

Trečiadienio vakare Kauno specialiosios tarnybos išplėšė iš mirties nasrų viename Vilijampolės daugiabutyje gyvenantį senolį. Apie tai, kad jis atsidūrė tokioje situacijoje, sužinota kuriozinėmis aplinkybėmis.

Kuriozinėje situacijoje atsidūręs senolis turi būti dėkingas nervingam kaimynui už išgelbėtą gyvybę
Kuriozinėje situacijoje atsidūręs senolis turi būti dėkingas nervingam kaimynui už išgelbėtą gyvybę / Asociatyvi freepik.com nuotr.

Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos suvestinė apie spalio 1-osios, kurią senolis galės minėti, kaip antrąjį savo gimtadienį, iškvietimus praneša apie dar vieną, iš pirmo žvilgsnio, eilinį policijos prašymą. 22.46 val. užregistruotas jos prašymas atvykti į vieną Kulvos gatvės penkiaaukštį – reikia patekti į vieną jo penktojo aukšto butą.

Ugniagesiai gelbėtojai informuoja patekę į šį butą ištraukiamomis kopėčiomis – per langą. Ir atidarę iš vidaus jo duris, įleidę policijos pareigūnus.

Yra pagrindo įtarti, kad prieš įleidžiant policiją, galimai skubėta atlikti ir kitą darbą. Tačiau apie viską nuo pradžių: anot Kauno policijos atstovės, 22.30 val. jie sulaukė vieno šio namo gyventojo pranešimo, kad į šio butą iš kaimyno buto bėga vanduo. Panašu, kad prireikė policijos, kai pastarojo buto durų niekas neatidarė.

Asociatyvi redakcijos archyvo nuotr.

Šioje istorijoje, žinant neįtikėtiną jos pabaigą, svarbūs ir laikai: kaip jau užsiminta, policija kvietėsi pagalbon ugniagesius gelbėtojus dar po keliolikos minučių. Pastarieji taip pat atvyko ne per vieną minutę.

Visa tai svarbu, anot policijos atstovės, radus šturmuoto buto vonioje užmigusį senyvo amžiaus vyrą, sugebėjusį tokiomis aplinkybėmis nenuskęsti.

Po tokios laimingos pabaigos – juk kaimynas, į kurio butą pradėjo bėgti vanduo, galėjo jau miegoti ir to nepastebėti, senolis perduotas artimųjų priežiūrai.

Šiame straipsnyje:
Vilijampolė
daugiabutis
senolis
užmigo vonioje
vanduo
kaimynas
Kauno specialiosios tarnybos

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų