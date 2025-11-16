Laisvės alėjoje – masinis vyrų konfliktas

Kaip pranešė Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, lapkričio 16 d., apie 04.10 val., Kaune, Laisvės alėjoje, tarp grupės asmenų kilo konfliktas.
Neblaiviems vyrams – 34-erių, kuriam nustatytas 3,87 prom. girtumas, dviem 20-mečiams, kuriems nustatytas 1,48 prom. ir 1,63 prom. neblaivumas, 21-erių, kuriam nustatytas 2,19 prom. girtumas, 22-ejų, kuriam nustatytas 1,90 prom. girtumas, 19-mečiui, kuriam nustatytas 1,56 prom. girtumas, ir 23-ejų, kuriam nustatytas 2,04 prom. girtumas, – įteikti šaukimai atvykti į policijos komisariatą.
