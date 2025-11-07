Paaiškėjo daugiau detalių apie režisieriaus išpuolį Klaipėdos dramos teatre

Konfliktas buvo nufilmuotas
Laikinai einanti Klaipėdos dramos teatro vadovo pareigas Dovilė Benetienė spaudos konferencijoje vakar teigė, kad gerbiant aktoriaus privatumą nebus atskleista jo tapatybė, o kadangi konflikto metu patalpos buvo filmuojamos, medžiaga perduota pareigūnams.
„Iki šios dienos neturime visų galimų atsakymų į klausimus, visa reikalinga informacija yra perduota institucijoms, tad nelabai galėtume atskleisti kokių nors smulkių detalių, kad nepakenktume tyrimo eigai. Gerbdami aktoriaus privatumą, jo asmens duomenys nebus viešinami. Į šį spektaklį dėjome dideles viltis, iš jo labai daug tikėjomės. Džiaugėmės kūrybine komanda, tačiau įvyko, kas įvyko. Įvykio metu pati buvau teatre, reaguojama buvo nedelsiant. Buvo apklausta komanda, pasikalbėta su pačiu režisieriumi“, – kalbėjo D. Benetienė.
Ji sakė, kad režisierius Artūras Areima gailėjosi savo veiksmų.
„Jis akivaizdžiai apgailestavo, atsiprašė, bet įvykis vis tiek įvyko“, – pažymėjo laikinoji teatro vadovė.
Policiją iškviečiau aš.
Aktorių išvežė į ligoninę
Šiuo metu nukentėjusiojo būklė esą gera, tačiau nelaimingo įvykio vakarą aktorius vis dėlto buvo nugabentas į priimamąjį apžiūrai.
„Policiją iškviečiau aš. Tai buvo ne tik mano, bet ir komandos sprendimas. Kaip bebūtų, atlikti fiziniai veiksmai mūsų kolegos atžvilgiu. Buvo sureaguota, manau, tinkamai. Visa įvykio medžiaga perduota policijai. Konkretesnių detalių neatskleisime. Šiuo metu jo fizinė būklė gera, tačiau didelis psichologinis sukrėtimas. Buvo vykta į priimamąjį, tiesiog būklės įvertinimui“, – pasakojo D. Benetienė.
Režisierius negaus nė cento?
Anot D. Benetienės, šiam spektakliui iš Veiklos skatinimo programos skirta 48 tūkst. eurų.
Klaipėdos dramos teatro meno vadovas Gintaras Grajauskas sakė, kad atlygis režisieriui nebus mokamas.
„Darbas su režisieriumi yra nutrauktas. Atlygis jam nebus mokamas. Mūsų kūrybinė komanda, aktoriai nesutinka toliau dirbti su šiuo režisieriumi“, – akcentavo G. Grajauskas.
Jo teigimu, repeticijos vyko nuo šių metų vasario, buvo įdėta daug darbo, tad norima parodyti bent dalį to, kas sukurta.
Tad užsiregistravusiems nemokamai bus rodomos tam tikros scenos, kurios – šiuo metu sprendžiama. Spektaklio dalių rodymas planuojamas lapkričio 15 d. 12 ir 14 val.
„Tai ištisa kibirkščių zona“
„Nežinau nė ką sakyti. Situacija labai bloga ir smarkiai netikėta. Visada priešpremjerinis laikotarpis teatruose būna beprotiškas, nes ten yra tokios įtampos, kokių normalus žmogus nelabai net gali įsivaizduoti. Tai ištisa kibirkščių zona. Bet paprastai tos ribos yra neperžengiamos“, – pažymėjo G. Grajauskas.
Pasak teatro meno vadovo, šių metų gegužę A. Areima atsisakė, kad jo spektaklyje vaidintų vienas aktorius, tai esą įprasta praktika. Tad atsisakius vieno aktoriaus, buvo pasiūlytas kitas.
„Aktorius yra gabus, mes juo neabejojame, talentingas ir tikrai nekonfliktiškas. Tikrai manėme, kad čia viskas bus gerai. Buvo vienas toks kaip ir konfliktėlis, bet balsas ten nebuvo keliamas. Su aktoriumi aš kalbėjausi, sakė, kad viskas tvarkoje, susitvarkė, vienas kitą suprato. Deja, kaip pasirodė, gal ne iki galo, nežinau“, – pasakojo G. Grajauskas.
Aktorius Jonas Baranauskas teigė, kad šiuo metu visi išgyvena šoką.
„Esame šokiruoti, nuliūdę, sumišę, nes per tiek metų panašių dalykų teatre nėra buvę. Vyresnės kartos aktoriams ko nors panašaus nėra tekę patirti. Tad apibūdinti, kaip jaučiamės, yra sudėtinga“, – sakė J. Baranauskas ir pridūrė, kad smurtas teatre – netoleruojamas.
Naujausi komentarai