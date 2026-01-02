Kaune – atsisveikinimas su aktoriumi ir režisieriumi Ričardu Vitkaičiu

Kaip jau buvo pranešta, sausio 2 d. 9 val. urna buvo pagerbta Šv. Mišiomis Kauno Šv. Mikalojaus Arkangelo (Soboro) bažnyčioje.
Atsisveikinimas su R. Vitkaičiu vyksta nuo 10 iki 14 val. Nacionalinio Kauno dramos teatro Didžiojoje scenoje.
R. Vitkaitis amžinojo poilsio atguls Kauno Petrašiūnų kapinėse.
Didelis sukrėtimas visai teatro bendruomenei
Trisdešimt metų atidavęs teatro scenai R. Vitkaitis savo talentą skleidė ne tik teatre, bet ir režisuodamas televizijos serialus, kurdamas masinių renginių scenarijus, o pastaraisiais metais itin sėkmingai save realizavo tarptautiniuose projektuose. Jis buvo menininkas, nuolat ieškantis naujų formų ir ryšio su žiūrovu.
R. Vitkaitis gimė 1972 m. kovo 19 d. Kaune. Save jis įsivaizdavo tik aktoriumi, todėl pasirinko studijas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. 1990–1994 m. mokėsi I. Bučienės, A. Dapšio bei E. Gabrėnaitės kurse, o 1995 m. buvo pakviestas į Nacionalinį Kauno dramos teatrą. Čia jis nuosekliai skleidėsi kaip aktorius, o 2011 m. debiutavo ir kaip režisierius, pastatęs spektaklį „Tegyvuoja Bušonas!“.
Per beveik tris dešimtmečius trukusią aktoriaus karjerą R. Vitkaitis sukūrė daugiau nei 40 vaidmenų teatre. Jo vaidmenų spektras buvo itin platus – nuo komiškų iki giliai dramatiškų. Tarp svarbiausių jo darbų – vaidmenys spektakliuose „Piteris Penas“, „Pienių vynas“, „Aplink fontaną, arba Mažasis Paryžius“, „Opera už tris skatikus“, „Tolima šalis“, „Žuvėdra“, „Nusikaltimas ir bausmė“, „Ruzvelto aikštė“, „Gedulas tinka Elektrai“, „Donja Rosita, arba Gėlių kalba“, „Laimingi“, „Tegyvuoja Bušonas!“, „Mūsų brangioji Pamela“, „Klaros santykiai“, „Getas“, „Elektra“, „Kartoteka“ ir daugelis kitų. Pastaraisiais metais sėkmingai įsiliejo ir į spektaklį „Palata“ pagal A. Čechovą (rež. R. Kazlas). Dirbo su režisieriais Gyčiu Padegimu, Gintaru Varnu, Artūru Areima, Rolandu Atkočiūnu, Jonu Vaitkumi ir kitais.
2011 m. R. Vitkaitis buvo apdovanotas teatro apdovanojimu „Fortūna“ už spektaklio „Tegyvuoja Bušonas!“ režisūrą, o 2022 m. už nuopelnus Kauno miestui jam įteikta Tauriuko statulėlė.
R. Vitkaitis taip pat save realizavo kaip itin sėkmingas televizijos serialų ir renginių režisierius. Jis režisavo serialus „Bruto ir Neto“, „Moterys meluoja geriau“, „Turtuolis vargšas“, „Uošvių nepasirinksi“, „Gaujų karai“, „Kurmis“, „Rygos vartai“ (Latvija) ir kitus. Kaip aktorius sukūrė vaidmenis filmuose „Kiemas“, „Nuomos sutartis“, „Pasmerkti“, „Tobula kopija“, „Senekos diena“, „Laisvės kaina: savanoriai“, „Gimtinė“, „Gaujų karai“ ir kituose kino projektuose.
R. Vitkaitis nestokojo entuziazmo ir kūrybinės drąsos. Jo ir bendraminčių iniciatyva Kaune buvo atgaivinta tradicija Tarptautinę teatro dieną minėti masiniais renginiais. 2014, 2015 ir 2016 m. surengtos teatralizuotos krepšinio rungtynės tarp aktorių ir Kauno „Žalgirio“ komandų legendinėje Kauno sporto halėje ir Kauno „Žalgirio“ arenoje. Daugelį metų jis rengė ir vedė „Fortūnų“ teikimo ceremonijas Kauno rotušėje.
Kolegos Ričardą prisimena kaip nuoširdų, energingą, idėjomis degantį žmogų, mokėjusį telkti bendruomenę ir palaikyti kitus. Jis buvo atidus partneris scenoje, šiltas kolega ir žmogus, kuriam teatras buvo ne tik profesija, bet ir bendrystės vieta.
Aktoriaus netektis – didelis sukrėtimas visai teatro bendruomenei. R. Vitkaičio kūryba, darbai ir gyvas buvimas scenoje liks kolegų ir žiūrovų atmintyje.
Naujausi komentarai