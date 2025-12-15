Garsus režisierius Robas Reineris ir jo žmona rasti negyvi savo namuose

Du žmonės buvo rasti negyvi filmų „Kai Haris sutiko Salę“ ir „Princesės nuotaka“ režisieriaus R. Reinerio namuose, pranešė vietos transliuotojas NBCLA ir kitos žiniasklaidos priemonės. Vėliau NBC, remdamasi šeimai artimu šaltiniu, pranešė, kad jiedu mirė, regis, nuo durtinių žaizdų. Transliuotojas CNN pranešė, kad šeimos atstovas patvirtino R. Reinerio ir jo žmonos mirtį.
Los Andželo policija nepatvirtino mirusiųjų tapatybės, tačiau pranešė, kad detektyvai tiria mirties aplinkybes.
„Niekas nebuvo sulaikytas. Niekas nėra apklausiamas kaip įtariamasis“, – sakė Los Andželo policijos viršininko pavaduotojas Alanas Hamiltonas.
„Šiuo metu nepatvirtinsiu, ar kas nors yra apklausiamas, ar ne. Stengsimės pasikalbėti su kiekvienu šeimos nariu, kad išsiaiškintume šio tyrimo faktus“, – pridūrė jis.
Los Andželo merė Karen Bass taip pat teigė, kad tyrimas tęsiamas. Ji pabrėžė, kad R. Reineris buvo pripažintas aktorius, režisierius, prodiuseris, rašytojas ir politinis aktyvistas.
Los Andželo ugniagesių departamentas NBC pranešė, kad name buvo rasti negyvi vyras ir moteris, maždaug 78 ir 68 metų amžiaus. Kaimynai patvirtino nuosavybės įrašus, kurie rodo, kad R. Reineris ir jo žmona gyveno name prabangiame Brentvudo rajone, pranešė NBC.
R. Reineris iš pradžių išgarsėjo kaip aktorius, o 1984 m. ėmėsi režisūros. Jis režisavo 1989 m. romantinę komediją „Kai Haris sutiko Salę“, joje vaidino Billy Crystalas ir Meg Ryan.
