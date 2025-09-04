Lapių sąvartyne – dar vienas gaisras: juodų dūmų stulpas matomas iš toli

Kaip teigė Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos atstovė Džiuginta Vaitkevičienė, pirmiausia, rugsėjo 4 d. apie 16.30 val. ugniagesiai sulaukė pranešimo, kad Kauno rajone, Smiltynų 2-ajame kaime, dega nupjautų medžių krūva. Informuota, kad šalia pastatų nėra.
Tačiau vėliau paaiškėjo, kad iš tiesų gaisras kilo Lapių sąvartyne.
Gausios pajėgos
Miesto ir rajono gyventojai dalijasi vaizdais, kuriuose matomas juodų dūmų stulpas, kylantis iš Lapių sąvartyno. Taip pat ir atvira ugnis.
Kauno ugniagesių bdėtojas portalui kauno.diena.lt sakė, kad dega apie 100 kv. m atliekų, gaisravietė kontroliuojama. Gaisrą gesina šešios brigados, pasitekusios du vandenvežius.
Įvykio vietoje taip pat yra štabo automobilis, gamtos apsaugos inspektoriai, „Kauno švaros“ atstovai. Apie situaciją informuotos tarnybos, atsakingos už gyventojų informavimą dėl ekstremalių situacijų ir aplinkos taršos.
Aplinkos apsaugos departamentas pranešė, kad gaisras kilo VšĮ „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras“ eksploatuojamoje atliekų aikštelėje. Gaisras apima maždaug 50 kv. m plotą. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai nuvyko į įvykio vietą, iškviesta Aplinkos apsaugos agentūros laboratorija.
Kauno regioninis nepavojingų atliekų sąvartynas yra Kauno rajono savivaldybės teritorijos dalyje, 20 km nutolęs nuo Kauno miesto centro. Sąvartyno teritorija užima 37,4 ha plotą.
Svarbi informacija gyventojams
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistai primena, jei esate lauke ir matote dūmus, užuodžiate specifinį kvapą, pasitraukite, kad vėjas neneštų dūmų į jus. Arčiau gaisro gyvenantiems gyventojams patariama neiti į lauką, likus namuose – neatidarinėti orlaidžių, langų ir durų. Jei namuose yra mechaninės vėdinimo sistemos, rekuperacija ar kondicionierius, rekomenduojame sistemas išjungti. Jei turite šulinius, juos uždenkite ir nenaudokite jų vandens maistui. Nepalikite lauke gyvūnų. Pasijutus prastai, rekomenduojama nedelsiant kreiptis į medikus.
Važiuojant pro gaisro vietą, rekomenduojama sandariai uždaryti automobilių langus.
Primename – teršalų ūmaus poveikio simptomai: akių, nosies ir gerklės dirginimas, dusulys, kosulys, susilpnėjusi plaučių funkcija (ypač sergantiems lėtine obstrukcine plaučių liga), padidėjęs kvėpavimo takų imlumas kvėpavimo takų infekcijoms (ypač vaikų), paūmėjusios kvėpavimo takų alerginės uždegiminės reakcijos.
Ugniagesiai vyksta nuolat
Primename, kad Lapių sąvartynas dega jau ne pirmą kartą. Paskutinį kartą ugniagesių pajėgos į jį skubėjo kone lygiai prieš metus. Tąkart gaisras kilo 10 arų teritorijoje ir staigiai išplito į hektaro plotą. Didžiulė smarvė jautėsi ir už daugiau nei dešmties kilometrų. Sąvartyno atstovai sakė, kad užsidegė smulkintos stambiagabaritės atliekos. Gaisrą malšino per 30 ugniagesių ne tik iš Kauno, jų darbą sunkino didžiulis vėjas, kuris ugnį tik dar smarkiau įpūsdavo. Gyventojai tądien į telefonus gavo įspėjimus neiti į lauką dėl ore pasklidusios taršos.
Naujausi komentarai