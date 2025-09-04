Dėl gaisro Lapių sąvartyne – svarbi žinia iš aplinkosaugininkų

Anot aplinkosaugininkų, gaisras apima maždaug 50 kv. m plotą. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai nuvyko į įvykio vietą, iškviesta Aplinkos apsaugos agentūros laboratorija.
Kauno ugniagesių bdėtojas portalui kauno.diena.lt sakė, kad dega apie 100 kv. m atliekų, gaisravietė kontroliuojama. Gaisrą gesina šešios brigados, pasitekusios du vandenvežius.
Įvykio vietoje taip pat yra štabo automobilis, gamtos apsaugos inspektoriai, „Kauno švaros“ atstovai. Apie situaciją informuotos tarnybos, atsakingos už gyventojų informavimą dėl ekstremalių situacijų ir aplinkos taršos.
Kauno regioninis nepavojingų atliekų sąvartynas yra Kauno rajono savivaldybės teritorijos dalyje, 20 km nutolęs nuo Kauno miesto centro. Sąvartyno teritorija užima 37,4 ha plotą.
Svarbi informacija gyventojams
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistai primena, jei esate lauke ir matote dūmus, užuodžiate specifinį kvapą, pasitraukite, kad vėjas neneštų dūmų į jus. Arčiau gaisro gyvenantiems gyventojams patariama neiti į lauką, likus namuose – neatidarinėti orlaidžių, langų ir durų. Jei namuose yra mechaninės vėdinimo sistemos, rekuperacija ar kondicionierius, rekomenduojame sistemas išjungti. Jei turite šulinius, juos uždenkite ir nenaudokite jų vandens maistui. Nepalikite lauke gyvūnų. Pasijutus prastai, rekomenduojama nedelsiant kreiptis į medikus.
Važiuojant pro gaisro vietą, rekomenduojama sandariai uždaryti automobilių langus.
Primename – teršalų ūmaus poveikio simptomai: akių, nosies ir gerklės dirginimas, dusulys, kosulys, susilpnėjusi plaučių funkcija (ypač sergantiems lėtine obstrukcine plaučių liga), padidėjęs kvėpavimo takų imlumas kvėpavimo takų infekcijoms (ypač vaikų), paūmėjusios kvėpavimo takų alerginės uždegiminės reakcijos.
