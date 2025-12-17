Ketinimas įvykdyti sunkų nusikaltimą: per penkias dienas – trys padegimai

Antradienį vakare, po 20 val., į Kiškėnų kaimo kampinę gatvę ir vėl važiavo ugniagesiai. Tiesa, šį kartą tai buvo tik ekspertai. Gaisrą užgesino patys čia veikiančios įmonės darbuotojai.
Tą vakarą degė grūdų bokšto operatorinėje buvęs stalas, šviestuvas ir keli kiti daiktai. Sunaikinto turto savininkas nurodė pareigūnams, kad patyrė 300 eurų žalą.
Priešgaisrinės gelbėjimo valdybos specialistas įžvelgė padegimo požymių ir apie tai pranešė policijos pareigūnams. Specialisto išvados papildys policijos tyrimą, mat tai buvo trečias padegimo atvejis šiame ūkyje per penkias dienas.
Antrąjį kartą, pirmadienį, liepsna taip pat buvo užgesinta pačių ūkio darbuotojų.
Pirmąjį gaisrą šiame ūkyje, kaip įtariama, įžiebtą tyčia, gesino šešių gaisrų gesinimo mašinų ekipažai iš Klaipėdos bei Gargždų.
Pagalbos telefonu apie šį gaisrą penktadienį pranešta 21.55 val.
Kaip vėliau nustatyta, metalinis angaras, kuriame laikyti šieno rulonai, buvo padegtas dviejose vietose.
Nepaisant pastangų išgelbėti turtą, sudegė 350 rulonų. Pradegė tvarto, kuriame laikyti gyvuliai, stogo dangos dalis.
Tąkart pavyko išgelbėti 59 galvijus. Nuostoliai tebeskaičiuojami.
Policijos pareigūnai renka medžiagą ir aiškinasi, kas gali turėti tikslą sunaikinti šį ūkį.
Kol kas policininkai linkę susilaikyti nuo komentarų, tyrimas dar tik įsibėgėja, todėl apie įtarimus dar nekalbama.
Kaltininkui gresia baudžiamoji atsakomybė, o nuo gaisro padarytos žalos priklauso bausmės griežtumas. Griežčiausia bausmė siekia penkerius metus laisvės atėmimo.
Naujausi komentarai