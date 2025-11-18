Į įvykio vietą išsiųstos Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Klaipėdos miesto ir Klaipėdos rajono priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos. Informacija apie įvykį perduota Klaipėdos greitosios medicinos pagalbos stočiai.
Priekulės seniūnijoje dega namas
2025-11-18 12:56
Šiandien 12.32 val. Bendrajame pagalbos centre skubios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112 gautas pranešimas apie tai, kad Klaipėdos rajone, Priekulės seniūnijoje, Derceklių kaime, Kairių gatvėje, dega namas.
Priekulės seniūnijoje dega namas / DMN nuotr.
