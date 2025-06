Gaisras Klaipėdos rajone: naktį pabudusi maitinti kūdikio pro langą pamatė jų namą ryjantį pragarą

Antradienio naktį, prieš trečią valandą, Priekulės seniūnijoje, Butkų kaime, moteris pabudo maitinti naujagimio ir pamatė iš lauko sklindančią šviesą. Pirma jai į galvą šovusi mintis buvo apie galbūt kažkieno leidžiamus fejerverkus. Priėjusi prie lango moteris suprato, kad tai ne kažkieno šventinė, o jų pačių namą naikinančios liepsnos.

Moteris suskubo budinti namiškius.

Namie tuo metu be šios moters buvo penki vaikai, jos mama ir brolis.

Brolis stvėrė šuniuką, dujų balioną ir išsiropštė per langą. Kiti taip pat sugebėjo išeiti iš degančio namo.

Kaimyno, kurio pusėje kilo gaisras, tuo metu nebuvo namuose. Jis sužinojo apie nelaimę vėliau.

Senoje, ko gero, dar prieškariu statytoje sodyboje esančiame mediniame dviejų galų name gyveno dvi šeimos. Teisingiau sakant, vienoje pusėje vienišas brandaus amžiaus darbingas vyras, kitoje – gausi šeimyna su būriu vaikučių.

Gaisras sunaikino tą mano pusę, kurioje gyveno vienišas vyras. Kita pusė buvo pilna dūmų, be to ugnis siautėjo palėpėje, ji apgadino stogo konstrukcijas, bet pats stogas neįgriuvo. Gesinant gaisrą buvo sulieti visi daiktai. Panašu, kad gaisro nusiaubtame name gyventi bent ko kas niekas negalės.

Su ugnimi naktį kovojo šešių ugniagesių autocisternų ekipažai, dalyvavo ir operacijų vadovas. Apie 4.30 val. gaisras buvo užgesintas.

Gausi šeimyna išvažiavo pas giminaičius į Klaipėdą, kur prisiglaudė laikinai.

Priekulės seniūnė Daiva Bliūdžiuvienė patikino, kad be pagalbos nukentėjusių nuo gaisro žmonių nepaliks. Ji dar bendraus su nukentėjusiaisiais, bandys išsiaiškinti koks pagalbos variantas jiems bus labiausiai priimtinas, bus tariamasi ir su Klaipėdos rajono savivaldybės administracija.

Galbūt žmonėms bus suteiktas laikinas būstas, o gal bus apmokėtos jų išsinuomotų būstų išlaidos.

Panašu, kad kaimynai galėjo nepajusti, kad netoliese siautėja ugnis, sodybą dengia medžiai, o ir vėjas naktį pūtė ne į kaimo pusę, todėl daugelis kaimynų apie nelaimę sužinojo tik pabudę ryte.

Antradienį gaisrą išgyvenusios šeimos nariai lankėsi nusiaubtame name ir sunkiai tramdė ašaras. Ten buvo ir seniūnė, supratusi, kad gaisras atnešė ne tik materialinių nuostolių, bet ir sukėlė didžiulį stresą, patikino, kad šeimos nariams bus teikiama ir psichologinė pagalba.

Gaisro priežastis dar bus tiriama, viena versijų, kad jį galėjo sukelt netvarkinga elektros instaliacija.