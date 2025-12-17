LKT vadovas apie dviguba žmogžudyste įtariamą Beną Mikutavičių: jam taikoma sustiprinta priežiūra

Nuo šių metų gruodžio 7 dienos, kai Kauno apylinkės teismas įtariamajam B. Mikutavičiui skyrė suėmimą trims mėnesiams, jis yra Kauno kalėjime, A. Mickevičiaus gatvėje.
Benas Mikutavičius atvežtas į teismą
„Dėl nusikalstamų veikų, kuriomis jis įtariamas, ir kitų vidinių saugumo elementų, jam taikoma sustiprinta priežiūra – pareigūnai intensyviau tikrina ir kontroliuoja. Kameroje jis yra su kitais dviem nuteistaisiais – išskirtinės izoliavimo sąlygos jam netaikomos“, – portalo kauno.diena.lt žurnalistams trečiadienį sakė LKT vadovas.
Pašnekovo teigimu, kaip ir visiems suimtiesiems, užtikrinant jų teises į gynybą, B. Mikutavičiui buvo suteikta galimybė paskambinti advokatui. Įtariamasis ja pasinaudojo. „ Jam taip pat yra suteikta galimybė paskambinti artimiesiems. Pokalbis su jais gali trukti iki 20 minučių per dieną. Tam jis turi kortelę. Bet, mano žiniomis, galimybe paskambinti artimiesiems suimtasis nesinaudoja“, – kalbėjo M. Kairys.
LKT direktorius pridūrė, kad B. Mikutavičius su gynėju bei artimaisiais gali susitikti ir tiesiogiai, o ne tik jiems paskambinti. Taip pat artimieji, vadovaudamiesi nustatytais reikalavimais, įtariamajam gali pristatyti ir siuntinį.
Paklaustas apie B. Mikutavičiaus elgesį kalėjime, LKT direktorius patikino, kad įtariamasis dviguba žmogžudyste problemų nekelia. Jam, kaip ir kitiems, yra užtikrinami pasivaikščiojimai gryname ore, galimybė dalyvauti užimtumo veiklose, gauti psichologinę pagalbą. Atvykus į kalėjimą, suimtiesiems maistas yra pristatomas į kameras, išduodami plastikinių indų rinkiniai.
Įtariamasis, pasak M. Kairio, į Kauno kalėjimą atvyko su savo apranga. „Jei jis parašytų prašymą, jam galėtų būti skirti kalėjimo drabužiai, nes įsigyti jis negali nieko. Tačiau kol kas tokio prašymo neturime“, – akcentavo LKT vadovas.
Primename, kad B. Mikutavičius gruodžio 11 dieną iš minėtos įkalinimo įstaigos buvo pristatytas į Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos Kauno skyrių. Ten vyko specialisto konsultacija. Bus sprendžiama, kokios rūšies ekspertizę įtariamajam skirti – ambulatorinę ar stacionarinę.
Kaip jau rašyta, gruodžio 5-ąją B. Mikutavičių Kaune, Kalniečių parke, pastebėjo dvi jo paieškoje dalyvavusios moterys, o netrukus minia kitų susirinkusiųjų užkirto jam kelią ir neleido pasprukti. Įtariamasis buvo paguldytas ant grindinio S. Žukausko gatvėje ir perduotas atvykusiems policijos pareigūnams.
Įtariamasis dviejų merginų nužudymu – rastas
29-erių vyras įtariamas bute V. Krėvės prospekte nužudęs 2003 metais gimusią merginą, o bute Pramonės prospekte tos pačios dienos vakarą buvo rastas ir 2001 metais gimusios merginos lavonas. Ant abiejų gruodžio 4-ąją rastų moterų kūnų nustatytos durtinės ir pjautinės žaizdos.
Kauno apygardos vyriausiasis prokuroras Rimas Bradūnas anksčiau nurodė, kad jaunesnė auka su įtariamuoju susijusi giminystės ryšiais, o vyresnę auką su B. Mikutavičiumi siejo buto nuoma.
