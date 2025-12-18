Psichiatras pateikė išvadą dėl ekspertizės Benui Mikutavičiui: artėja svarbi data

Sulaukė išvados
Į konsultaciją Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos (VTPT) Kauno skyriuje trims mėnesiams nuo gruodžio 7 dienos suimtas ir šiuo metu Kauno kalėjime laikomas vyras vyko praėjusią savaitę. Psichiatrijos specialisto rekomendacija dėl ambulatorinės arba stacionarinės ekspertizės Kauno apygardos prokuratūrą pasiekė gruodžio 16 dieną.
„Specialistas rekomendavo skirti psichiatrijos ekspertizę įtariamajam. Siūlomos skirti ekspertizės rūšies nedetalizuosime, kadangi sprendimą šiuo klausimu – dėl ekspertizės skyrimo ar neskyrimo ir jos rūšies parinkimo – priima ikiteisminio tyrimo teisėjas“, – portalo kauno.diena.lt žurnalistams sakė prokuratūros atstovė Agnė Pociūtė.
Baudžiamojo proceso kodekse numatyta, kad prokuroras, pripažinęs būtinumą skirti ekspertizę, raštu apie tai praneša įtariamajam, jo gynėjui ir kitiems ekspertizės rezultatais suinteresuotiems proceso dalyviams ir nurodo terminą, per kurį šie asmenys gali pateikti prašymus dėl klausimų ekspertui, dėl konkretaus eksperto skyrimo ir pateikti papildomą medžiagą ekspertizei. (...) Paskui prokuroras su pareiškimu dėl ekspertizės kreipiasi į ikiteisminio tyrimo teisėją. Prie pareiškimo pridedami proceso dalyvių prašymai arba jame nurodoma, kad prašymų negauta.
Svarbi data
„Šiuo metu yra pildomi ekspertizės skyrimo procedūriniai reikalavimai, terminas prašymams pateikti nustatytas iki šių metų gruodžio 22 dienos. Į ikiteisminio tyrimo teisėją bus galimybė kreiptis tik tada, kai prokuratūroje bus gauta korespondencija, kuri bus išsiųsta prokuratūrai iki gruodžio 22 dienos imtinai“, – detalizavo pašnekovė.
A. Pociūtė pridūrė – tik teismui priėmus sprendimą dėl ekspertizės skyrimo ir jos rūšies, bus galima prognozuoti jos atlikimo terminus.
Nors prokuratūra neatskleidžia, kokią psichiatrijos ekspertizės rūšį B. Mikutavičiui rekomendavo skirti psichiatras, portalo kauno.diena.lt žiniomis, specialistai linksta prie antrojo varianto – stacionarinės, o ne ambulatorinės.
Kaip jau rašyta, į konsultaciją pas psichiatrą prieš savaitę iš Kauno kalėjimo nuvežtas B. Mikutavičius buvo ne itin kalbus, sėdėjo kampe nuleidęs galvą. Kauno.diena.lt žiniomis, situacija išliko nepakitusi ir po konsultacijos grąžinus jį atgal į suėmimo vietą. Įtariamasis iki šiol nekalba, nebendrauja.
Kuo skiriasi ekspertizės?
Kuo skiriasi ambulatorinė ir stacionarinė psichiatrijos ekspertizė, pasiteiravome VTPT direktoriaus Manto Juodakio. Jo teigimu, specialistas, rekomenduodamas ambulatorinę ar stacionarinę ekspertizę, atsižvelgia į daugelį aplinkybių. Prioritetas skiriamas medicininiams duomenims, t. y. ne tik į įtariamos nusikalstamos veikos sunkumui ir pobūdžiui, bet ir į duomenims asmens medicininėje dokumentacijoje, bylos medžiagai.
„Esant poreikiui, specialisto konsultacijos metu gali būti atliktas psichikos būklės tyrimas betarpiškai apžiūrint asmenį. Atsižvelgęs į minėtų duomenų visumą, specialistas pateikia išvadą nurodydamas ekspertizės skyrimo tikslingumą ir rekomenduodamas ekspertizės atlikimo sąlygas. Ekspertizės skyrimo klausimą sprendžia ir ekspertizę skiria tik teismas“, – prokuratūros atstovei antrino pašnekovas.
Pasak M. Juodakio, ambulatorinės teismo psichiatrijos ekspertizės atliekamos VTPT regioniniuose skyriuose. Tuo tarpu stacionarines ekspertizes atlieka VTPT Utenos ekspertinis skyrius, kuriame yra visos reikiamos sąlygos tiriamojo stacionarizavimui ir ilgalaikiam psichikos būklės stebėjimui.
VTPT direktorius pridūrė, kad įprastai stacionarinės ekspertizės atlikimo metu asmuo yra stebimas ir tiriamas nuo kelių savaičių iki vieno mėnesio. Po ištyrimo ekspertai surašo ekspertizės aktą, kuriame yra fiksuojami atsakymai į teismo nutartyje pateiktus klausimus. Atsakymai formuluojami pagal teismo ekspertizės rūšies uždavinius.
„Įtariamiesiems įprastai yra nustatomi pakaltinamumo ir procesinio veiksnumo kriterijai. Esant poreikiui, rekomenduojamos priverčiamosios medicinos priemonės ir jų pobūdis bei atlikimo sąlygos. Asmenį pripažinti padarius baudžiamo įstatymo uždraustą veiką būnant nepakaltinamu ir skirti priverčiamąsias medicinos priemones gali tik teismas“, – pabrėžė M. Juodakys.
29-erių B. Mikutavičius įtariamas bute V. Krėvės prospekte nužudęs 2003 metais gimusią merginą, o bute Pramonės prospekte tos pačios dienos vakarą buvo rastas ir 2001 metais gimusios merginos lavonas. Ant abiejų gruodžio 4-ąją rastų moterų kūnų nustatytos durtinės ir pjautinės žaizdos. Portalo kauno.diena.lt žiniomis, abu nusikaltimus skyrė maždaug pusvalandis.
Kauno apygardos vyriausiasis prokuroras Rimas Bradūnas anksčiau nurodė, kad jaunesnė auka su įtariamuoju susijusi giminystės ryšiais, o vyresnę auką su B. Mikutavičiumi siejo buto nuoma.
Naujausi komentarai