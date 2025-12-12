Atskleidė, kaip Benas Mikutavičius elgėsi konsultacijoje pas psichiatrus

„Specialisto rekomendacija reikalinga prokurorui teikiant prašymą teismui dėl ekspertizės skyrimo, jos rūšies parinkimo“, – portalo kauno.diena.lt žurnalistams sakė Kauno apygardos prokuratūros atstovė Agnė Pociūtė.
Pašnekovės teigimu, kai konsultaciją atlikęs specialistas pateiks duomenis apie siūlomą ekspertizės rūšį, ekspertizę skirs ir jos rūšį parinks ikiteisminio tyrimo teisėjas. „Tik paskyrus ekspertizę teismo nutartimi ir pateikus nutartį vykdymui, ekspertizės įstaiga nustatys įtariamojo pristatymo datą“, – aiškino prokuratūros atstovė.
Paklausta apie B. Mikutavičiaus elgesį Kauno kalėjime ir atliekant jau minėtą specialisto konsultaciją Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos Kauno skyriuje, A. Pociūtė akcentavo, kad prokuratūrai nebuvo pranešta apie neigiamą įtariamojo elgesį.
Benas Mikutavičius atvežtas į teismą
Portalo kauno.diena.lt žiniomis, specialisto konsultacijoje B. Mikutavičius nebuvo itin kalbus, sėdėjo kampe nuleidęs galvą. Elgesys menkai skyrėsi nuo to, koks buvo sekmadienį, posėdžio Kauno apylinkės teisme metu, kur jam skirtas trijų mėnesių suėmimas.
Ar įtariamasis vyks į nusikaltimų įvykdymo vietas parodymų patikrinimui, Kauno apygardos prokuratūros atstovės teigimu, priklauso ne tik nuo psichiatrijos specialisto ar eksperto rekomendacijos, bet ir nuo kitų aplinkybių. Pavyzdžiui, įtariamojo sutikimo duoti parodymus ir dalyvauti veiksmuose, jo sveikatos būklės, gynėjo parinktos taktikos, objektyvių aplinkybių ir pan.
„Todėl sprendimai dėl ikiteisminio tyrimo veiksmų atlikimo bus priimti įvertinus aplinkybių visumą“, – pridūrė A. Pociūtė.
Primename, kad 29-erių B. Mikutavičius įtariamas bute V. Krėvės prospekte nužudęs 2003 metais gimusią merginą, o bute Pramonės prospekte tos pačios dienos vakarą buvo rastas ir 2001 metais gimusios merginos lavonas. Ant abiejų gruodžio 4-ąją rastų moterų kūnų nustatytos durtinės ir pjautinės žaizdos. Portalo kauno.diena.lt žiniomis, abu nusikaltimus skyrė maždaug pusvalandis.
Kauno apygardos vyriausiasis prokuroras Rimas Bradūnas anksčiau nurodė, kad jaunesnė auka su įtariamuoju susijusi giminystės ryšiais, o vyresnę auką su B. Mikutavičiumi siejo buto nuoma.
