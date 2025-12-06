Žudiko ieškota ir Klaipėdoje

Per dieną – dvi aukos
Vakar visoje Lietuvoje policija buvo sukelta ant kojų dėl itin žiauraus dviejų merginų nužudymo.
Šalies pareigūnai veikė pagal vieną planą, kurio tikslas vienas – rasti įtariamąjį.
Iš oficialių pranešimų žinoma, kad ketvirtadienį 13 val. Kaune V. Krėvės prospekto vieno daugiabučio namo bute buvo rastas nužudytos 22 metų merginos kūnas.
Tą pačią dieną apie 20 val. nelabai toli nuo pirmosios žmogžudystės vietos Pramonės prospekto daugiabučio namo bute rastas nužudytos 24-erių merginos kūnas.
Pasak pareigūnų, abi žmogžudystės įvykdytos panašiu būdu.
Lietuvos policija tą patį vakarą paskelbė, kad pareigūnai ieško įtariamojo Beno Mikutavičiaus (gim. 1996 m.).
Visuomenės paprašyta pagalbos nustatant šio asmens buvimo vietą. Perspėta, kad jis gali būti pavojingas.
Policija dalijosi įžvalgomis, kad bėglys gali judėti pėsčiomis arba viešuoju transportu.
Reikėtų skambinti 112
Vakar ryte Klaipėdos apskrities policijos viršininkas Ramūnas Sarapas patikino, kad apskrities vyriausiojo policijos komisariato padalinių pareigūnai, kaip ir visos Lietuvos policininkai, yra informuoti apie įtariamojo paiešką.
Apie uostamiesčio pareigūnams skirtus pavedimus R. Sarapas teigė negalintis kalbėti.
„Negaliu nei paneigti, nei patvirtinti. Dirbama. Ieškoma visoje šalyje ir ne tik Lietuvoje. Įvykis neeilinis. Kol nusikaltėlis nesulaikytas, kiekviena versija yra reali ir tiriama. Šiandien visa Lietuvos policija, ir Klaipėdos taip pat, dirba prie šio įvykio“, – neslėpė R. Sarapas.
Komisariato vadovas akcentavo, kad pamačius panašų į įtariamąjį asmenį, jokiu būdu nederėtų bandyti jį sulaikyti ar su juo bendrauti, nes įtariamasis gali būti pavojingas.
Reikėtų tik paskambinti bendruoju pagalbos telefonu 112.
Bendrojo pagalbos centro operatoriai, aptarnaujantys ir Kauną, naktį į penktadienį sulaukė vieno klaipėdiečio skambučio, jis pasakojo panašų į B. Mikutavičių žmogų matęs Klaipėdoje.
Kur kas daugiau pranešimų sulaukta iš kauniečių. Dešimtys skambinančiųjų kalbėjo, kuriose miesto vietose ir kokiomis aplinkybėmis matė šį ar panašų į jį asmenį. Visa gauta informacija pasiekė ir policijos pareigūnus.
Pareigūnai dirbo visą naktį ir nenutraukė tyrimo bei paieškų visą dieną. Labiausiai tikėtina, kad įtariamasis dar yra Lietuvoje.
Įvykis sukrėtė bendruomenę
Aiškėja kraupaus nužudymo Kaune aplinkybės – ketvirtadienį B. Mikutavičius, kaip įtariama, nužudė tikrą savo pusseserę, su kuria kartu gyveno tame pačiame bute.
Tai patvirtino B. Mikutavičiaus artimųjų aplinkos žmonės.
B. Mikutavičius yra kilęs iš Tauragės rajono Žygaičių kaimo. Vietos bendruomenė sukrėsta dėl visoje šalyje nuskambėjusio nužudymo.
B. Mikutavičius baigė Žygaičių gimnaziją.
„Jie abu, tiek nužudyta mergaitė, tiek jis, užaugo mūsų akyse. Negalime atitokti, visi čia išgyvena šoką“, – kalbėjo žmonės.
Tiek aukos, tiek B. Mikutavičiaus šeimas vietiniai mini tik geru žodžiu.
„Abi šeimos labai normalios. Galite įsivaizduoti, kaip čia visi dabar jaučiasi. Visi yra sukrėsti“, – atsiduso viena gyventoja.
B. Mikutavičius dar turi brolį ir seserį.
„Šiuo metu net sunku įsivaizduoti, ką jaučia jo tėvai. Tiesa, tėtis gyvena dabar užsienyje“, – pasakojo vietiniai.
Šeimos puikiai sugyveno
Nužudymo auka tapusi jauna žygaitiškė buvo tikra B. Mikutavičiaus pusseserė.
„Tėvai jiems abiem išnuomojo butą Kaune. Tačiau kiek girdėjome, pusseserė jį išlaikė, jis esą nemokėjo už nieką. Lyg ir veltėdžiavo. Bet tai gandai, nors apie tai mes girdėjome. Abi šeimos gerai gyveno ir gerai sugyveno, todėl vaikus kartu išleido į Kauną“, – prisiminė vietiniai.
Kaimo bendruomenė neprisiminė, kad B. Mikutavičius būtų garsėjęs smurtu prieš merginas.
„Nieko tokio nebuvo girdėti. Tuos vaikus nuo kūdikių mes pažinojome. Mes visi čia „šakniniai“. Čia gyveno seneliai, po to – tėvai ir vaikai mūsų akyse užaugo“, – kalbėjo vietos žmonės.
Tačiau viena detalė įsiminė vietos žmonėms.
„Benas toks keistas buvo. Sutiktas nepakeldavo akių, vis nuleidęs akis vaikščiojo“, – pastebėjo žmonės.
Vietiniai gyventojai pasakojo, kad lemtingąjį ketvirtadienį B. Mikutavičiaus ir nužudytos merginos dėdė ir pusbrolis turėjo atvažiuoti į nužudytosios butą ir paimti Beno daiktus.
„Taip, jį turėjo iškraustyti. Dėdė ir pusbrolis yra abiejų jų giminaičiai. Tačiau tikėtina, kad Benas viską padarė anksčiau“, – pasakojo vietiniai.
Mama: dar neturime kūno
Žygaitiškiai, prabildami apie nužudytosios šeimą, vos tramdė ašaras.
„Tokia šauni mama. Kaip jai širdį turėtų skaudėti, visi čia užjaučia“, – kalbėjo žmonės.
Kur galėtų slėptis B. Mikutavičius, vietiniai neturi minčių.
„Turėjau reikalų toje vietoje, kur Beno senelių tuščias namas yra. Važiavau ir bijojau, o ką gali žinoti, gal jis kažkur čia?“ – svarstė vienas gyventojas.
Paklausti, ar būtų šansų B. Mikutavičiui slapstytis užsienyje, vietiniai patikino, kad jo tėvas neslėps sūnaus.
„Ne, nedengs jis. Abejojame. Bet kur jam slėptis? Pinigų neturi. O stogo virš galvos tai reikės“, – samprotavo vietiniai.
Dienraščiui „Klaipėda“ telefonu atsiliepusi pirmosios nužudytos merginos mama pripažino, kad kol kas neturi jokių tikslių žinių apie kraupią nelaimę.
„Nieko mes nežinome. Dar neturime kūno“, – sunkiai rinkdama žodžius kalbėjo mama.
Ji prisipažino, kad neturėjo jėgų skaityti naujienų apie nužudymą, tačiau priėmė užuojautą ir širdingai padėkojo.
„Nepykite, bet dabar negaliu nieko pasakyti. Su dukra kalbėjome vakare ir dar iš ryto. O daugiau nieko nepasakysiu, atleiskite“, – kalbėjo moteris, sunkiai tvardydama jaudulį.
