Dvigubu nužudymu įtariamas Benas Mikutavičius turėjo du telefonus: jau aišku, kur planavo slėptis

Prie Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikos sužibusi baltų rožių ir žvakių jūra nušvietė tamsų vakarą. Miestas gedi dviejų nužudytų merginų, o pagerbimo akciją inicijavo moterys, kurios pirmosios pastebėjo įtariamąjį.
„Norėjome palaikyti žuvusių merginų tėvus, kad jie neliktų vieniši, matytų, jog esame vieningi“, – dalijosi pašnekovė.
Štai mama ir dukra prisiminė naktį, kai prisijungė prie paieškų. Kalniečių parkas, kuriame vėliau rastas įtariamasis, buvo jų paskutinė stotelė tą lemtingą vakarą.
„Įėjus į parką, dukra stabtelėjo, pasakė, kad kažkas stovi prie stulpo. Pamatėme sustingusį žmogų, kuris nejudėjo“, – pasakojo kaunietė.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Moterims, tamsoje sustingęs vyras, sukėlė įtarimą. Kai mama su dukra pajudėjo jo kryptimi, šis skubiai pasuko link išėjimo.
„Jis atsisegė striukę, kažką išsiėmė, nuleido ranką ir atsisuko į mus“, – teigė vietos gyventoja.
Pašnekovės atskleidė, kad išlaikydamos atstumą sekė vyrą, kol sutiko kitus paieškų dalyvius.
„Veidą buvo prisidengęs kauke, bet patraukęs ją, šypsojosi, Sakė, kad nieko nepadarė“, – komentavo moteris.
Moterys pasakojo, kad mėgino įtariamąjį kalbinti, tačiau nesėkmingai. Netrukus prasidėjo gaudynės.
„Jis bėgdamas vis purškė kažkokį baltą rūką. Turbūt dujų balionėlį“, – tvirtino pašnekovė.
Ji prisiminė akis į akį susitikusi su įtariamojo žvilgsniu.
„Tuščias žvilgsnis, bet baimės mačiau. Jis suprato, kad yra atpažintas“, – aiškino kaunietė.
Šios moterys taip pat turėjo dujų balionėlius. Be to, sako, kad tai ne pirmoji paieška Kaune – prieš kelerius metus jos dalyvavo ieškant dingusios mergaitės.
„Baimė buvo labai didelė, suvokėme, kas galėjo nutikti. Pačios buvome arti didelės tragedijos“, – neslėpė dukra.
Nužudytų merginų atminimą pagerbė šimtai kauniečių.
„Lydėjome vaiką iš mokyklos, jis buvo išsigandęs“, – sakė vietos gyventoja.
„Tiems, kas turi panašaus amžiaus vaikus, buvo smūgis“, – teigė moteris.
Pagerbti aukų atvyko ir policijos pareigūnai.
„Pareigūnai prašė nesiimti jokios iniciatyvos, tačiau šį kartą apsimokėjo neklausyti jų. Tiksinti bomba buvo sustabdyta, kai galėjo įvykti kitų nelaimių“, – komentavo policijos pareigūnas Dalius Mackela.
Tiesa, prokuroras neatmeta, jog prireiks dar vieno tyrimo, jei paaiškėtų galimi bendrininkai. Įtariamasis, be išmesto telefono, turėjo ir antrąjį – planavo slėptis Kleboniškio miške.
„Kyla klausimų dėl asmens būklės pilnavertiškumo, tie klausimai bus sprendžiami“, – tikino vyriausiasis prokuroras Rimas Bradūnas.
Aiškėja atsisveikinimo su merginomis detalės – alytiškė bus pašarvota antradienį. Tėvai prašo, vietoje gėlių, aukoti Ado Gendroliaus labdaros ir paramos fondui.
