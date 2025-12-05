Dėl nužudymų Kaune – visos Lietuvos policija sukelta ant kojų

Iš oficialių pranešimų žinoma, kad ketvirtadienį, 13 val., Kaune, V. Krėvės prospekto vieno daugiabučio namo bute buvo rastas nužudytos 22 metų merginos kūnas.
Tą pačią dieną apie 20 val. nelabai toli nuo pirmosios žmogžudystės vietos Pramonės prospekto daugiabučio namo bute rastas nužudytos 24-erių merginos kūnas.
Atrodo, kad abi žmogžudystės įvykdytos panašiu būdu.
Lietuvos policija tą patį vakarą paskelbė, kad pareigūnai ieško Beno Mikutavičiaus (gim. 1996 m.), kuris įtariamas merginos žmogžudyste V. Krėvės pr.
Visuomenės paprašyta pagalbos nustatant šio asmenis buvimo vietą, B. Mikutavičių mačiusius ar galinčius suteikti bet kokios reikšmingos informacijos prašyta nedelsiant informuoti skubios pagalbos telefonu 112.
Kartu Lietuvos žmonės įspėti nebandyti sulaikyti šio asmens, jis gali būti pavojingas.
Penktadienį ryte Klaipėdos apskrities policijos viršininkas Ramūnas Sarapas patikino, kad Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato padalinių pareigūnai, kaip ir visos Lietuvos policininkai, yra informuoti apie įtariamojo paiešką.
Ar uostamiesčio pareigūnai budi stotyse, o gal yra gavę kitų pavedimų, R. Sarapas negalėjo atskleisti.
„Negaliu nei paneigti, nei patvirtinti. Dirbama. Ieškoma visoje šalyje ir ne tik Lietuvoje. Įvykis neeilinis. Kol nusikaltėlis nesulaikytas, kiekviena versija yra reali ir tiriama. Šiandien visa Lietuvos policija, ir Klaipėdos taip pat, dirba ties šiuo įvykiu“, – patikino R. Sarapas.
Jis dar kartą akcentavo, kad pamačius panašų į įtariamąjį asmenį, jokiu būdu nederėtų bandyti jį suimti. Vienintelis dalykas, ką galima padaryti – paskambinti bendruoju pagalbos telefonu 112.
Pareigūnai dirbo visą naktį ir nenutraukė tyrimo bei paieškų iki šiol. Pareigūnai patvirtino, kad įtariamasis yra kilęs iš Tauragės, labiausiai tikėtina, kad jis dar yra Lietuvoje.
Naujausi komentarai