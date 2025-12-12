Lytį socialiniuose tinkluose pakeitęs prievartautojas, stojęs prieš teismą, pakeitė ir parodymus

Pateko į spąstus
Kaip jau rašyta, minėta 22-ejų metų kaunietė pateko į G. Milkevičiaus spąstus šiųmetės sausio 5-osios vakarą, kai atvyko susitikti su socialiniuose tinkluose susirasta drauge į Garliavos apylinkių seniūnijos Ilgakiemio kaimą. Šią vietą pasiūlė pastaroji.
Tačiau atvykus į Ilgakiemį, niekas viešnios nepasitiko, bet netrukus sutartoje vietoje pasirodė vaikinas, kuris viešnią užkalbino. O šiai prasitarus, ko čia laukia, teigė, kad gerai pažįsta naująją viešnios draugę, nes ši – jo kaimynė, ir jis gali palydėti atvykėlę iki tos merginos namų.
Į G. Milkevičiaus spąstus patekusi 22-ejų metų kaunietė seksualiai išprievartauta, nusivedus ją į nuošalesnę vietą. Ten jai grasinta daiktu, panašiu į pistoletą. Portalo kauno.diena.lt duomenimis, šis daiktas rastas per kratą G. Milkevičiaus namuose. Tik tada paaiškėjo, kad šios pistoleto kopijos paskirtis – pramoginė ir ji nėra skirta žmonių žalojimui.
Pranešimu apie šį nusikaltimą buvo pradedamos Policijos departamento suvestinės apie išskirtiniausius tos paros kriminalus Lietuvoje. Ir šio ikiteisminio tyrimo ėmėsi Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Sunkių nusikaltimų tyrimo valdyba. Nepaisant to, kad įtariamojo veiksmai kėlė įtarimų dėl jo sveikatos būklės. Ne vien dėl išpuolio, kuriuo jis įtartas, aplinkybių, bet ir dėl elgesio po šio – pasinaudojęs seksualiai nukentėjusiąja, prievartautojas paliko savo auką su mobiliuoju telefonu, kuriuo ji pranešė Bendrajam pagalbos centrui, kas atsitiko.
Suradus įtariamąjį, paaiškėjo ir, kad jis atsiviliojo auką į savo gyvenamąją vietą. G. Milkevičius buvo sulaikytas už penkių valandų po nusikaltimo – apie 2 val. nakties savo namuose Ilgakiemyje. Panašu, kad policijos pareigūnai jį surado pagal „merginos“, kuria jis apsimetinėjo, susirašinėjimą su nukentėjusiąja.
Tapo Temidės globotiniu
Iki šio įvykio G. Milkevičius į policijos akiratį patekęs nebuvo. Šio inkriminuojamo nusikaltimo metu niekur nedirbusio ir nesimokiusio asmens biografijoje nėra ne tik teistumų, bet ir jokių administracinių nusižengimų.
Ir tai tapo vienu iš įtariamojo skydų, kreipusis į teismą dėl jo suėmimo. Kitu skydu tapo jo močiutė, kurią, kaip konstatavo prokuroro prašymą suimti G. Milkevičių trims mėnesiams nagrinėjusi Kauno apylinkės teismo teisėja Sigita Kazlauskienė, įtariamasis seksualiniu prievartavimu tuo metu slaugė.
Kreipdamasis po G. Milkevičiaus sulaikymo į teismą su prašymu jį suimti, prokuroras nurodė du iš trijų tam būtinus pagrindus: įtariamasis gali pasislėpti bei trukdyti ikiteisminiam tyrimui, nes nėra saistomas jokiais socialiniais ryšiais – nėra vedęs, o už nusikaltimą, kuriuo įtariamas, gresia reali laisvės atėmimo bausmė.
Tačiau teisėja prokuroro prašymo netenkino ir įtariamajam seksualiniu prievartavimu skyrė intensyvią priežiūrą trims mėnesiams, nurodant dėvėti apykoję ir būti nustatytoje namų zonoje bei neišvykti iš Lietuvos. Iš namų įtariamajam leista išeiti tik nuo 8 iki 11 val. ir tik į gydymo ar teisėsaugos įstaigas.
Savo sprendimą teisėja motyvavo tuo, kad, nors G. Milkevičius ir įtariamas sunkiu nusikaltimu, už šį yra numatyta ne tik reali laisvės atėmimo bausmė, bet ir areštas. Be to, jis neteistas ir nebaustas administracine tvarka, turi nuolatinę gyvenamąją vietą, yra registruotas Užimtumo tarnyboje ir slaugo šeimos narį, su kuriuo gyvena, t.y. saistomas socialiniais ryšiais. Ir, anot teisėjos, nėra objektyvių duomenų, kad jis gali daryti įtaką tyrimui, nes nukentėjusioji jau apklausta ir atpažino įtariamąjį, o šis geranoriškai pateikė pareigūnams savo mobiliojo ryšio telefoną, t.y. bendradarbiauja su jais.
Portalo kauno.diena.lt žiniomis, nors ikiteisminio tyrimo metu G. Milkevičius ir neneigė, kad buvo tą vakarą susitikęs su nukentėjusiąja, tačiau tikino, kad juos suvedė kita mergina, o ne socialiniai tinklai, ir jis prievarta ja seksualiai nepasinaudojo.
Prireikė psichiatrų pagalbos
Teisėjos sprendimas nesuimti seksualiniu prievartavimu įtariamo G. Milkevičiaus apskųstas nebuvo. O šis jam skirtos intensyvios priežiūros sąlygų nepažeidė. Tačiau pasibaigus jos terminui, vėl buvo kreiptasi į teismą dėl intensyvios G. Milkevičiaus priežiūros tokiomis pačiomis sąlygomis pratęsimo. Ir teismas šį prašymą tenkino. Kaip ir prašymą skirti įtariamajam ambulatorinę teismo psichiatrijos ekspertizę, nes parodžius jį minėtos srities specialistui, šis negalėjo atsakyti į klausimą, ar G. Milkevičius yra pakaltinamas.
Po ambulatorinės teismo psichiatrijos ekspertizės konstatuota, kad G. Milkevičius – pakaltinamas, t.y. suprato savo veiksmus ir gali už juos atsakyti taip, kaip numatyta Baudžiamajame kodekse.
Baudžiamasis kodeksas už seksualinį prievartavimą, t.y. lytinės aistros tenkinimą su pilnamečiu asmeniu prieš jo valią analiniu, oraliniu ar kitokio fizinio sąlyčio būdu, panaudojant fizinį smurtą, grasinant jį panaudoti ar kitaip atimant galimybę priešintis arba pasinaudojus bejėgiška nukentėjusiojo būkle, numato areštą nuo penkiolikos iki 90-ies parų arba laisvės atėmimą iki septynerių metų.
Prieš perduodant bylą teismui prokuratūra išplatino pranešimą, kuriame teigta, kad ikiteisminio tyrimo metu surinkta pakankamai duomenų, pagrindžiančių G. Milkevičiaus kaltę, nors jis pats šios nepripažįsta. Tačiau žiniasklaidai jau žinomos šio pamokančio įvykio aplinkybės prokuratūros pranešime papildytos tik tuo, kad nukentėjusioji atvyko į Ilgakiemį, pasinaudodama pavežėjo paslaugomis.
Nuėmus apykoję, skirtas namų areštas
Perdavus bylą teismui, šis prokuroro prašymo pratęsti G. Milkevičiui skirtą intensyvią priežiūrą jau nebetenkino. Vietoj jos skirta švelnesnė kardomoji priemonė – namų areštas, nustatant įpareigojimus nuo 22 iki 6 val. būti namuose, neišvykti iš Lietuvos, nesilankyti kavinėse bei baruose ir nesiartinti prie nukentėjusios.
Atvykęs spalio pradžioje į suplanuotą pirmąjį savo bylos posėdį teisme, G. Milkevičius nenorėjo būti fotografuojamas – bandė sukti veidą nuo žiniasklaidos fotoobjektyvo, tačiau rankomis jo nesidengė.
Neatmetama, kad tokį jo elgesį lėmė ir likę neišsklaidyti įtarimai dėl kitų galimų panašių išpuolių. Nors portalo kauno.diena.lt duomenimis, daugiau nukentėjusiųjų po G. Milkevičiui inkriminuojamo nemažą atgarsį sukėlusio nusikaltimo Ilgakiemyje neatsirado. Tačiau neaišku, ar jis įkliuvo po pirmo tokio išpuolio, ar kitos galimos jo aukos tiesiog nesikreipė į teisėsaugą – gėdydamosis dėl to, kokiomis aplinkybėmis ir, kas joms atsitiko, ar vengdamos laukiančio teismo proceso. Nors į spąstus Ilgakiemyje įviliotai nukentėjusiajai, kuriai skirta valstybės advokatė, leista dalyvauti šios bylos nagrinėjime teisme nuotoliniu būdu. Ir šis teismo procesas yra neviešas, tačiau tik siekiant apsaugoti nukentėjusiąją, o ne kaltinamąjį jos seksualiniu prievartavimu, kurio pavardė viešai skelbiama teismo tablo.
Iš vėžių išmušė ieškinys?
Pirmasis šios bylos posėdis truko vos pusvalandį.
Jis prasidėjo nuo grįžimo prie G. Milkevičiui skirtos kardomosios priemonės. Prokuroras prašė pratęsti namų areštą. Teisiamojo advokatas – pakeisti jį į pačią švelniausią kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti.
Po to nukentėjusiosios advokatė pateikė teismui savo atstovaujamosios ieškinį, kuriuo prašoma priteisti iš G. Milkevičiaus 10 tūkst. eurų moralinį atlygį, teisiškai vadinamą neturtine žala.
Kaltinamojo seksualiniu prievartavimu advokatas į tai atsakė, paprašydamas bylos nagrinėjime pertraukos – kad galėtų detaliau susipažinti su pareikštu ieškiniu ir prie jo pridėtais dokumentais.
Bylą nagrinėjanti teisėja Agnė Dargužienė advokato prašymą tenkino.
Kaip jau rašyta, G. Milkevičiui yra pateikti dar du ieškiniai – Valstybinės ligonių kasos – už nukentėjusiajai suteiktą medicinos pagalbą bei „Sodros“ – už apmokėtą jos nedarbingumą.
Per daugiau kaip dviejų mėnesių pertrauką tarp minėto labai trumpo pirmojo šios bylos posėdžio ir suplanuoto antrojo teisėja A. Dargužienė dar kartą sušvelnino G. Milkevičiui skirtą kardomąją priemonę, nepratęsdama jam namų arešto ir pakeisdama jį į dokumentų paėmimą bei rašytinį pasižadėjimą neišvykti iš gyvenamosios vietos, nustatant ir įpareigojimą nesiartinti prie nukentėjusiosios bei neieškoti su ja ryšių.
Gali būti, kad šį teismo sprendimą lėmė ir G. Milkevičiaus įsidarbinimas, nes pareikštus ieškinius gali tekti atlyginti.
Teisiamojo parodymai sutrikdė nukentėjusiąją
Penktadienio posėdyje G. Milkevičius ir nukentėjusioji vėl susitiko gyvai, nes ketinta apklausti ir ją. Tačiau spėta apklausti tik kaltinamąjį seksualiniu prievartavimu.
Nors jis į klausimą, ar pripažįsta pareikštą kaltinimą, atsakė, kad pripažįsta iš dalies, portalo kauno.diena.lt duomenimis, tiek jo teismui duoti parodymai, tiek atsakymai į proceso dalyvių klausimus, teigė kitką – kad jis visiškai nepripažįsta pareikšto kaltinimo.
Anot kai kurių šio teismo proceso dalyvių, tokių Hanso Kristiano Anderseno pasakų, kurios akivaizdžiai prieštarauja bylos duomenims, kokias teismui sekė G. Milkevičius, kurį gina advokatas Linas Stanislavas Bagdonas, jiems dar neteko girdėti. Nuo to, ką išgirdo apie to vakaro įvykius iš teisiamojo lūpų, buvo sutrikusi ir nukentėjusioji.
Portalo kauno.diena.lt duomenimis, visiškai pakeitęs ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus, teisme G. Milkevičius jau neneigė, kad, apsimetęs socialiniuose tinkluose mergina, susipažino su nukentėjusiosios statusą turinčia kauniete ir susitiko su ja Ilgakiemyje. Tačiau esą šis susitikimas baigėsi jų lytiniu suartėjimu pavėsinėje abipusiu sutikimu. O ikiteisminio tyrimo metu jis apie tai pasakojo kitaip, nes esą buvo išsigandęs ir sutrikęs.
