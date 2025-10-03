Lytį socialiniuose tinkluose pakeitęs prievartautojas vėl susitiko su auka: ši vožė atgal iš peties

Apsimelavo iki ausų
Kaip jau rašyta, nukentėjusioji pateko į G. Milkevičiaus tinklus šiųmetės sausio 5-osios vakarą, kai atvyko susitikti su socialiniuose tinkluose susirasta drauge į Garliavos apylinkių seniūnijos Ilgakiemio kaimą. Šią vietą pasiūlė pastaroji.
Tačiau atvykus į Ilgakiemį, niekas viešnios nepasitiko, bet netrukus sutartoje vietoje pasirodė vaikinas, kuris viešnią užkalbino. O šiai prasitarus, ko čia laukia, teigė, kad gerai pažįsta naująją viešnios draugę, nes ši – jo kaimynė, ir jis gali palydėti atvykėlę iki tos merginos namų.
Į G. Milkevičiaus spąstus patekusi 22-ejų metų kaunietė seksualiai išprievartauta, nusivedus ją į nuošalesnę vietą. Ten jai grasinta daiktu, panašiu į pistoletą. Portalo kauno.diena.lt duomenimis, šis daiktas rastas per kratą G. Milkevičiaus namuose. Tik tada paaiškėjo, kad šios pistoleto kopijos paskirtis – pramoginė ir ji nėra skirta žmonių žalojimui.
Pranešimu apie šį nusikaltimą buvo pradedamos Policijos departamento suvestinės apie išskirtiniausius tos paros kriminalus Lietuvoje. Ir šio ikiteisminį tyrimo ėmėsi Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Sunkių nusikaltimų tyrimo valdyba. Nepaisant to, kad įtariamojo veiksmai kėlė įtarimų dėl jo sveikatos būklės. Ne vien dėl išpuolio, kuriuo jis įtartas, aplinkybių, bet ir dėl elgesio po šio – pasinaudojęs seksualiai nukentėjusiąja, prievartautojas paliko savo auką su mobiliuoju telefonu, kuriuo ji pranešė Bendrajam pagalbos centrui, kas atsitiko.
Suradus įtariamąjį, paaiškėjo ir, kad jis atsiviliojo auką į savo gyvenamąją vietą. G. Milkevičius buvo sulaikytas už penkių valandų po nusikaltimo – apie 2 val. nakties savo namuose Ilgakiemyje. Panašu, kad policijos pareigūnai jį surado pagal „merginos“, kuria jis apsimetinėjo, susirašinėjimą su nukentėjusiąja.
Tapo Temidės globotiniu
Iki šio įvykio G. Milkevičius į policijos akiratį patekęs nebuvo. Šio niekur nedirbančio ir nesimokančio asmens biografijoje nėra ne tik teistumų, bet ir jokių administracinių nusižengimų.
Ir tai tapo vienu iš įtariamojo skydų, kreipųsis į teismą dėl jo suėmimo. Kitu skydu tapo jo močiutė, kurią, kaip konstatavo prokuroro prašymą suimti G. Milkevičių trims mėnesiams nagrinėjusi Kauno apylinkės teismo teisėja Sigita Kazlauskienė, įtariamasis seksualiniu prievartavimu tuo metu slaugė.
Kreipdamasis po G. Milkevičiaus sulaikymo į teismą su prašymu jį suimti, prokuroras nurodė du iš trijų tam būtinus pagrindus: įtariamasis gali pasislėpti bei trukdyti ikiteisminiam tyrimui, nes nėra saistomas jokiais socialiniais ryšiais – nėra vedęs, o už nusikaltimą, kuriuo įtariamas, gresia reali laisvės atėmimo bausmė.
Tačiau teisėja prokuroro prašymo netenkino ir įtariamajam seksualiniu prievartavimu skyrė intensyvią priežiūrą trims mėnesiams, nurodant dėvėti apykoję ir būti nustatytoje namų zonoje bei neišvykti iš Lietuvos. Iš namų įtariamajam leista išeiti tik nuo 8 iki 11 val. ir tik į gydymo ar teisėsaugos įstaigas.
Savo sprendimą teisėja motyvavo tuo, kad, nors G. Milkevičius ir įtariamas sunkiu nusikaltimu, už šį yra numatyta ne tik reali laisvės atėmimo bausmė, bet ir areštas. Be to, jis neteistas ir nebaustas administracine tvarka, turi nuolatinę gyvenamąją vietą, yra registruotas Užimtumo tarnyboje ir slaugo šeimos narį, su kuriuo gyvena, t.y. saistomas socialiniais ryšiais. Ir, anot teisėjos, nėra objektyvių duomenų, kad jis gali daryti įtaką tyrimui, nes nukentėjusioji jau apklausta ir atpažino įtariamąjį, o šis geranoriškai pateikė pareigūnams savo mobiliojo ryšio telefoną, t.y. bendradarbiauja su jais.
Nors, portalo kauno.diena.lt duomenimis, G. Milkevičius ikiteisminio tyrimo metu neigė, kad buvo tą vakarą susitikęs su nukentėjusiąja ir seksualiai ja pasinaudojo. Jis tikino, kad buvo susitikęs su kita mergina, kuriai nieko nepadarė.
Prireikė psichiatrų pagalbos
Portalo kauno.diena.lt duomenimis, teisėjos sprendimas nesuimti įtariamojo seksualiniu prievartavimu apskųstas nebuvo. O šis jam skirtos intensyvios priežiūros sąlygų nepažeidė. Tačiau pasibaigus jos terminui, vėl buvo kreiptasi į teismą dėl intensyvios G. Milkevičiaus priežiūros tokiomis pačiomis sąlygomis pratęsimo. Ir teismas šį prašymą tenkino. Kaip ir prašymą skirti įtariamajam ambulatorinę teismo psichiatrijos ekspertizę, nes parodžius jį minėtos srities specialistui, šis negalėjo atsakyti į klausimą, ar G. Milkevičius yra pakaltinamas.
Po ambulatorinės teismo psichiatrijos ekspertizės konstatuota, kad G. Milkevičius – pakaltinamas, t.y. suprato savo veiksmus ir gali už juos atsakyti taip, kaip numatyta Baudžiamajame kodekse.
Baudžiamasis kodeksas už seksualinį prievartavimą, t.y. lytinės aistros tenkinimą su pilnamečiu asmeniu prieš jo valią analiniu, oraliniu ar kitokio fizinio sąlyčio būdu, panaudojant fizinį smurtą, grasinant jį panaudoti ar kitaip atimant galimybę priešintis arba pasinaudojus bejėgiška nukentėjusiojo būkle, numato areštą nuo penkiolikos iki 90-ies parų arba laisvės atėmimą iki septynerių metų.
Prieš perduodant bylą teismui prokuratūra išplatino pranešimą, kuriame teigta, kad ikiteisminio tyrimo metu surinkta pakankamai duomenų, pagrindžiančių G. Milkevičiaus kaltę, nors jis pats šios nepripažįsta. Tačiau žiniasklaidai jau žinomos šio pamokančio įvykio aplinkybės prokuratūros pranešime papildytos tik tuo, kad nukentėjusioji atvyko į Ilgakiemį, pasinaudodama pavežėjo paslaugomis.
Ne į visus klausimus atsakyta
Perdavus bylą teismui, šis prokuroro prašymo pratęsti G. Milkevičiui skirtą intensyvią priežiūrą jau nebetenkino. Vietoj jos skirta švelnesnė kardomoji priemonė – namų areštas, nustatatant įpareigojimus nuo 22 iki 6 val. būti namuose, neišvykti iš Lietuvos, nesilankyti kavinėse bei baruose ir nesiartinti prie nukentėjusios.
Atvykęs penktadienį į teismo posėdį, G. Milkevičius nenorėjo būti fotografuojamas – bandė sukti veidą nuo žiniasklaidos fotoobjektyvo, tačiau rankomis jo nesidengė.
Neatmetama, kad tokį jo elgesį galėjo lemti ir likę neišsklaidyti įtarimai dėl kitų galimų panašių išpuolių. Nors portalo kauno.diena.lt duomenimis, daugiau nukentėjusiųjų po G. Milkevičiui inkriminuojamo nemažą atgarsį sukėlusio nusikaltimo Ilgakiemyje neatsirado, neaišku, ar jis įkliuvo po pirmo tokio išpuolio, ar kitos galimos jo aukos tiesiog nesikrepė į teisėsaugą – gėdydamosis dėl to, kokiomis aplinkybėmis ir, kas joms atsitiko, ar vengdamos laukiančio teismo proceso. Nors į spąstus Ilgakiemyje įviliotai nukentėjusiajai, kuriai skirta valstybės advokatė, leista dalyvauti šios bylos nagrinėjime teisme nuotoliniu būdu. Ir šis teismo procesas yra neviešas, tačiau tik siekiant apsaugoti nukentėjusiąją, o ne kaltinamąjį jos seksualiniu prievartavimu, kurio pavardė viešai skelbiama teismo tablo.
Iš vėžių išmušė ieškinys?
Pirmasis šios bylos posėdis penktadienį truko vos pusvalandį. Jis prasidėjo nuo grįžimo prie G. Milkevičiui skirtos kardomosios priemonės. Prokuroras prašė pratęsti namų areštą. Teisiamojo advokatas – pakeisti jį į pačią švelniausią kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti.
Teisėja savo sprendimą šiuo klausimu skelbs po savaitgalio.
Po tokios įvykių sekos nukentėjusiosios advokatė pateikė teismui jau minėtą savo atstovaujamosios ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš G. Milkevičiaus 10 tūkst. eurų. Pastarojo advokatas į tai atsakė, paprašydamas šiame teismo procese pertraukos – kad galėtų detaliau susipažinti su pareikštu ieškiniu ir prie jo pridėtais dokumentais.
Teisėja advokato prašymą tenkino, prieš tai pagarsinus šios bylos kaltinamąjį aktą, kas reiškia, kad ji šiandien buvo pradėta nagrinėti. Nors kaltinamojo pozicija – ar ši nepasikeitųsi, t.y., ar jis ir toliau nepripažįsta pareikšto kaltinimo, taip ir liko neaiški, nes po kaltinamojo akto pagarsinimo to G. Milkevičiaus nepaklausta.
Kitas šios bylos posėdis numatytas tik gruodį. Joje yra dar du ieškiniai, kuriuos G. Milkevičiui pateikė Valstybinė ligonių kasa – už nukentėjusiajai suteiktą medicinos pagalbą bei „Sodra“ – už apmokėtą jos nedarbingumą.
