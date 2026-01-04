Masinė avarija Vilijampolėje: medikų rankose – pernai gimęs mažylis

Pasak Kauno apskrities policijos, sausio 3 d. apie 17.30 val. Kaune, Ariogalos ir Panerių gatvių sankirtoje, automobilis „VW Golf“, vairuojamas moters, gimusios 2004 metais, susidūrė su automobiliu „Honda“, vairuojamu moters, gimusios 1996 metais.
Nuo smūgio automobilis „VW Golf“ kliudė stovintį automobilį BMW, o šis – stovintį automobilį „Peugeot“.
Dėl patirtų sužalojimų į gydymo įstaigą pristatyta „VW Golf“ keleivė, gimusi 2005 metais, ir automobilio „Honda“ mažasis keleivis, gimęs 2025 metais.
