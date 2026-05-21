Masinės avarijos ties Kaunu palydovai – jauniausio dalyvio drama ir neeilinio nusikaltimo šešėlis

Pranešimas skambėjo grėsmingai
Ši masinė avarija iš trijų dalių, per kurią buvo sužalota beveik pusė visų tądien Lietuvoje eismo įvykiuose nukentėjusių žmonių, įvyko pernykštės spalio 22-osios vakare kelyje Marijampolė-Kaunas ties Ringaudų seniūnijos Armaniškių kaimu. Tarp keturių joje dalyvavusių vairuotojų buvo ir užsieniečių.
Kaip jau rašyta, apie šį įvykį tada pranešė ir ugniagesių gelbėtojų, ir policijos suvestinės.
Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos suvestinė tada informavo, kad apie šį įvykį 19.20 val. pranešė vienas iš jame dalyvavusių vairuotojų. Dabar jau žinoma, kad tai buvo automobilį „Toyota Prius“ vairavęs 28-erių metų Kaišiadorių rajono Rumšiškių seniūnijos gyventojas – jau minėtas E. K. Jis teigė, kad atsitrenkė į stovinčius automobilius ir galimai kliudė žmogų, kuris – be gyvybės ženklų.
Ugniagesiams gelbėtojams atskubėjus į įvykio vietą, šalikelėje rasti du sužaloti vyrai. Vieno iš jų būklė buvo sunki. Jis buvo be sąmonės.
Pasekmės – tragiškos
Kauno policijos suvestinės tada atkūrė tokias pirmines šio masinio susidūrimo aplinkybes: automobilį „VW Golf“ vairavęs 22 metų vyras kliudė automobilį „VW Jetta“, vairuojamą 41-erių metų vyro. Po susidūrimo jiems išlipus laukan, juos kliudė automobilis „Toyota Prius“. O po to automobilį „VW Golf“ dar kliudė ir „VW Touran“, vairuojamas 22 metų vyro – Rumunijos piliečio.
Portalui kauno.diena.lt pavyko tada papildomai išsiaiškinti, kad šis masinis susidūrimas įvyko ne tik esant prastoms oro sąlygoms – tamsoje ir lijant, bet ir antroje šio judraus kelio eismo juostoje.
Per ikiteisminį tyrimą, pradėtą po šio įvykio, išsiaiškinta, kad „VW Golf“ vairuotojas, deklaravęs gyvenamąją vietą Garliavoje ir atsidūręs tą vakarą Kauno klinikų reanimacijos specialistų globoje, kliudė priekyje važiavusį „VW Jetta“, kurio vairuotojas – Rokų gyventojas trumpam stabtelėjo lėtai judėjusių automobilių kolonoje, nes dėl techninio eismo įvykio, prieš tai įvykusio ties Akademija, buvo pradėjęs formuotis kamštis.
Kurį laiką komoje išbuvęs, nežinant, ar išgyvens, „VW Golf“ vairuotojas, kuriam teko amputuoti vieną iš galūnių, dėl patirtų traumų nieko apie šį įvykį neatsimena.
Lemtingas manevras
„VW Jetta“, į kurio galą atsitrenkė „VW Golf“, vairuotojas teisėsaugininkams pasakojo, kad tai įvyko netrukus po to, kai jis prisijungė prie jau minėtos lėtai judančios automobilių kolonos. Ir po smūgio, neišsiskleidus jo automobilio oro pagalvėms, jis trenkėsi galva į vairą. O išlipęs iš automobilio, pamatė į jo galą atsitrenkusį baltą „VW Golf“, kurio vairuotojas dar buvo viduje – veidu į oro pagalves.
Anot „VW Jetta“ vairuotojo, jis dar paraginęs kolegą greičiau lipti laukan. Ir jie dar spėjo trumpai apžiūrėti susidūrimo padarinius. Tačiau vos konstatavus, kad reikės pildyti eismo įvykio deklaraciją, „VW Jetta“ vairuotojas teigė pajutęs smūgį ir atsidūręs ant žemės. Tada pamatė, kad jo automobilio priekyje atsidūręs juodas „Toyota Prius“, ką tik aplenkęs „VW Jetta“ ir „VW Golf“ iš kairės pusės. Jis buvo išlaužęs lenkimo metu atidarytas „VW Jetta“ dureles.
Vėliau paaiškėjo, kad „VW Jetta“ vairuotojas, tik laimingo atsitiktinumo dėka, nes minėto „Toyota Prius“ manevro metu stovėjo tarp savo automobilio ir „VW Golf“, nukentėjo tada mažiau, negu pastarojo vairuotojas, buvęs arčiau atitvarų.
„Toyota Prius“ vairavęs E. K. po šio įvykio teigė, kad, per vėlai pamatęs priekyje netikėtą kliūtį, dar bandė šią apvažiuoti. Tačiau dėl kelio atitvarų jam neužteko vietos šiam manevrui.
Ieškinių kol kas nėra
Pareikšto kaltinimo pažeidus Kelių eismo taisykles, dėl ko įvyko eismo įvykis, per kurį sunkiai nukentėjo žmogus, už ką Baudžiamasis kodeksas numato baudą arba laisvės apribojimą, arba areštą, arba laisvės atėmimą iki penkerių metų, E. K. pripažinti nelinkęs.
Nors po šio įvykio visų keturių automobilių vairuotojai buvo išvežti greitosios medikų į gydymo įstaigą, nukentėjusiuoju šioje byloje pripažintas tik tą vakarą skubiai operuotas „VW Golf“ vairuotojas. Jam konstatuotas sunkus sveikatos sutrikdymas.
„VW Jetta“ vairuotojui nustatytas nežymus sveikatos sutrikdymas. Kelio traumą tada patyręs Rumunijos pilietis, už poros minučių po nesėkmingo „Toyota Prius“ manevro atsitrenkęs į „VW Golf“, taip pat nelaikomas nukentėjusiuoju šioje byloje, nes tai, kas nutiko jam, traktuojama jau kaip trečias eismo įvykis, kuris vėl buvo techninis.
Perduodant bylą teismui, joks ieškinys dėl sunkaus „VW Golf“ vairuotojo sveikatos sutrikdymo dar nebuvo pareikštas, nes dar draudikai nebuvo apskaičiavę jam priklausančios išmokos. Tačiau, panašu, kad ieškinių šioje byloje tikrai bus.
Įkliuvo su įkalčiais
Kaip jau užsiminta, ši byla – lig šiol neteistam E. K. greičiausiai bus tik pramankšta prieš tai, kas jo laukia ateityje, nes jis yra vienas iš 24 įtariamųjų Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Ekonominių nusikaltimų tyrimo valdyboje atliekamame ikiteisminiame tyrime dėl pogrindinės prekybos alkoholiu draudžiamu laiku – nuo 20 iki 10 valandos.
Tuo įtariama organizuota grupė buvo sukūrusi šiai nusikalstamai veikai specialią schemą. Jos klientams alkoholis buvo pristatomas į namus.
Apie tai teisėsaugininkai pasakojo prieš pernykštes Kalėdas surengtoje spaudos konferencijoje.
Portalo kauno.diena.lt žiniomis, po minėtos masinės avarijos Ringaudų seniūnijoje, įvykusios likus porai mėnesių iki minėtos spaudos konferencijos, į ją patekusio E. K. autombilyje „Toyota Prius“ taip pat buvo nemažai alkoholio – ir salone, ir bagažinėje.
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