Naktį Kaune kilo pražūtingas gaisras

2.27 val. buvo gautas pranešimas, kad Servitutų gatvėje, iš seno medinio namo pirmojo aukšto sklinda dūmai. Pranešėjas teigė, kad jis nežino, kas dega.
Atvykus ugniagesiams, iš buto pirmame aukšte veržėsi dūmai, degė kambarys, pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas.
2.36 val. iš pastato buvo išnešta moteris, jai ugniagesiai gelbėtojai pradėjo daryti pradinį gaivinimą. Tačiau išgelbėti senolės gyvybės nepavyko – 2.51 val. medikai konstatavo moters mirtį.
Įtariama, kad moteris mirė apsinuodijusi smalkėmis. Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Per gaisrą aprūko sienos, apdegė baldai ir kiti namų apyvokos daiktai, išardyta dalis sienų ir lubų, patalpos sulietos vandeniu, įskilo dviejų langų stiklai.
Dūmų detektorius patalpoje nebuvo įrengtas.
Šiemet per gaisrus Lietuvoje žuvo 60 žmonių, dar daugiau nei 130 apdegė ar apsinuodijo dūmais.
Nuo metų pradžios šalyje užgesinta 8,3 tūkst. gaisrų.
