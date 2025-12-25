Kėdainiuose dėl nedidelio gaisro daugiabutyje reikėjo evakuoti šešis gyventojus

Kaip ketvirtadienį pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, apie 20.30 val. gautas pranešimas, kad Kėdainių mieste, Šėtos gatvėje, penkių aukštų daugiabučio penktame aukšte, kažkas dega.
Atvykę ugniagesiai aptiko, jog bute degė sofa-lova. Iš penkto aukšto evakuoti šeši gyventojai.
Buto, kuriame degė sofa-lova, gyventojas perduotas medikams.
Per gaisrą apdegė sofa-lova, apsilydė šviestuvas ir elektros lizdas, aprūko kambarys.
Buto savininkas įspėtas, kad nejungtų elektros prietaisų.
