Dėl siautėjančio gaisro šiaurinėje Los Andželo dalyje buvo evakuoti gyventojai iš dviejų apygardų

Ventūros apygardos ugniagesių departamento atstovas Andrew Dowdas (Endriu Daudas) naujienų agentūrai AFP pranešė, kad Los Andželo ir Ventūros apygardose mažiausiai 10 zonų gavo evakuacijos nurodymus.
Jis pažymėjo, kad iki ketvirtadienio 23 val. vietos (penktadienio 9 val. Lietuvos) laiku iš jų evakuota apie 2,7 tūkst. gyventojų.
A. Dowdas pridūrė, kad kovai su gaisru buvo pasitelkta mažiausiai 400 ugniagesių.
Šis krūmynų gaisras įsiplieskė tuo metu, kai ugniagesiai kovoja su daugiau kaip savaitę siautėjančiu kitu gaisru – kol kas didžiausiu šiais metais Kalifornijoje. Skelbiama, kad ugnis „Los Padres National“ miške yra apėmusi daugiau kaip 40 tūkst. hektarų plotą ir kelia grėsmę šimtams namų.
Naujausias gaisras, pasak A. Dowdo, iki šiol yra išdegino 1,9 tūkst. hektaro ir ugniagesiams jo kol kas nepavyksta suvaldyti.
Los Andželo apygardos prižiūrėtoja Kathryn Barger (Katrin Bardžer) paragino gyventojus laikytis evakuacijos nurodymų.
„#CanyonFire gaisras sparčiai plinta dėl ekstremalios kaitros ir sausų oro sąlygų netoli Ventūros ir Los Andželo apygardų ribos“, – socialiniame tinkle „X“ nurodė ji.
„Jei esate Santa Klaritoje, Hazlio Kanjone arba Val Verdėje, rimtai atsižvelkite į evakuacijos nurodymus – kai gelbėtojai liepia evakuotis, nedelsdami išvykite. Būkite sąmoningi – prašome nerizikuoti gyvybe“, – pridūrė K. Barger.
Šie gaisrai kilo po liepą Kaliforniją nusiaubusio gaisro, išdegusio daugiau kaip 2,8 tūkst. hektarų ploto ir kurio suvaldymui prireikė šimtų ugniagesių.
Ugniagesių tarnybos pažymėjo, kad gaisras galėjo išplisti dėl sausų krūmynų, stipraus vėjo ir aukštos temperatūros.
Naujausi gaisrai Kalifornijoje pakurstė nuogąstavimus dėl sunkios gaisrų sezono pradžios, valstijai vis dar atsigaunant po sausį ją nusiaubusių gaisrų, nusinešusių 30 gyvybių.
Anksčiau šią savaitę perdraudimo kompanija „Swiss Re“ nurodė, kad stichinės katastrofos pirmąjį 2025-ųjų pusmetį visame pasaulyje padarė 135 mlrd. JAV dolerių (116 mlrd. eurų) nuostolių.
Didžiausi nuostoliai užregistruoti dėl sausį Los Andžele įvykusių gaisrų: ten žalos vertė siekia maždaug 40 mlrd. JAV dolerių (34,5 mlrd. eurų), teigia „Swiss Re“.
Jos pranešime teigiama, kad „išskirtinis gaisrų nuostolių mastas“ susijęs su ilgalaikiais vėjais, kritulių trūkumu ir tai, kad Los Andžele yra „viena didžiausių brangių gyvenamųjų namų koncentracija Jungtinėse Valstijose“.
