Neeilinis išpuolis troleibuse: svylant padams, akiplėša surengė naują kontrataką

Kaip jau rašyta, policija paprašė pagalbos nustatant šio asmens, kurį įamžino troleibuso vaizdo kameros, tapatybę lapkričio 10-ąją. Ir, portalo kauno.diena.lt žiniomis, jau ją nustačius, kitą rytą buvo sulaukta ir paties įtariamojo šiuo išpuoliu – 22-ejų metų M. Riomerio gatvės gyventojo Melido V. skambučio. Jis dar neapklaustas įtariamuoju, tačiau, anot policijos, prašo pašalinti jo atvaizdą iš viešosios erdvės.
Remiantis šio įtariamojo viešosios tvarkos pažeidimu kaimynais, galimai jis bijo būti atpažintas ir kitų nukentėjusiųjų. Pašnekovų teigimu, šis jaunas vyras turi priklausomybę kvaišalams ir savo agresyviu elgesiu, juos pavartojus, žinomas visame kvartale.
Melido V. kaimynai teigė, kad jo išpuolis troleibuse visai jų nenustebino.
Portalui kauno.diena.lt pavyko sužinoti daugiau šio šokiruojančio įvykio aplinkybių. Paaiškėjo, kad viskas įvyko 5-ojo maršruto troleibuse, į kurį įtariamasis įlipo stotelėje „Studentų skveras“. Ir patogiai atsisėdęs pradėjo komentuoti aplinkinių išvaizdą. Situacija vis kaito ir pasiekė kulminaciją stotelėje „Griunvaldo gatvė“, kai įžeidžiančias šio išsišokėlio replikas, lydimas keiksmažodžių, pakeitė smurtas prieš bendrakeleivius. Vienam iš jų, praeinančiam pro šalį, įtariamasis leido sau spirti į užpakalį. O kitam, kuris norėjo jį sutramdyti, prašydamas bendrakeleivių kviesti policiją, buvo smogta kumščiu į veidą, po ko smurtautojas iššoko iš sustojusio troleibuso ir, nubėgęs į kitą, tęsė kelionę toliau.
Portalo kauno.diena.lt žiniomis, 54-erių metų vyrui, kuriam smogta kumščiu į veidą, prireikė medikų pagalbos. Nuvežus jį į gydymo įstaigą, konstatuotos kraujosrūvos bei nubrozdinimai veide įvardyti kaip nežymus sveikatos sutrikdymas. Šis asmuo yra pripažintas nukentėjusiuoju pradėtame ikiteisminiame tyrime dėl viešosios tvarkos pažeidimo.
Portalo kauno.diena.lt žiniomis, minėtu nusikaltimu įtariamas Melidas V. prieš kelis metus taip pat Kauno centre, neturėdamas teisės vairuoti, buvo įvažiavęs ties pėsčiųjų perėja su mamos automobiliu į stulpą.
Naujausi komentarai