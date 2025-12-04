 Žiniasklaida: sulaikytas įtariamasis, kuris Kapitolijaus šturmo išvakarėse padėjo vamzdinių bombų

2025-12-04 18:23
BNS inf.

 JAV žiniasklaida pranešė, kad ketvirtadienį buvo sulaikytas vyras, kuris, kaip įtariama, 2021-ųjų sausio 6-osios Kapitoliaus šturmo išvakarėse padėjo vamzdinių bombų netoli Demokratų ir Respublikonų partijų būstinių.

SIPA nuotr.

Televizija CNN, remdamasi teisėsaugos šaltiniais, pranešė, vyrą sulaikė Federalinis tyrimų biuras (FTB), kuris buvo pažadėjęs 500 tūkst. dolerių (430 tūkst. eurų) atlygį už informaciją, padėsiančią suimti šį ieškomą asmenį.

Amerikiečių televizija „ABC News“ pranešė, kad jis buvo sulaikytas Virdžinijoje. Jo tapatybė kol kas nenustatyta.

2021-ųjų sausio 5-osios vakarą prie Demokratų nacionalinio komiteto (DNC) ir Respublikonų nacionalinio komiteto (RNC) biurų Vašingtone padėtos vamzdinės bombos nesprogo.

Sprogmenis pareigūnai aptiko kitą dieną, kai prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) šalininkų minia šturmavo JAV Kapitolijų, bandydama užkirsti kelią demokrato Joe Bideno (Džo Baideno) pergalės rinkimuose patvirtinimui Kongrese.

Nuo tada FTB paviešino daugybę kaukėto įtariamojo su gobtuvu nuotraukų ir vaizdo įrašų ir galiausiai padidino atlygį už informaciją apie jį iki pusės milijono dolerių.

Tačiau ketvirtadienį įvykdytas areštas yra pirmasis proveržis byloje, kuri paskatino daugybę kraštutinių dešiniųjų sąmokslo teorijų.

