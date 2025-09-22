Nemažą atgarsį sukėlusio Raudondvario kriminalo atomazga – areštinėje atsidūrė prokurorės sūnus

Portalas kauno.diena.lt išsiaiškino, kad Policijos departamento bei Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato suvestinėse apie šį šeštadienio vakaro įvykį pakaunėje, Raudondvaryje, taip pat buvo nutylėta viena svarbi detalė.
Kaip jau rašyta, minėtos suvestinės pranešė, kad rugsėjo 20-ąją apie 21.20 val. Kauno rajone, Raudondvario kaime, automobilių stovėjimo aikštelėje konflikto dėl nepilnamečių keliamo triukšmo važinėjant motoroleriais metu vyras, gimęs 1985 m., priėjęs prie vieno iš nepilnamečių, gimusio 2009 m., išsitraukė daiktą, panašų į šaunamąjį ginklą ir pagrasino, kad iššaus. Įtariamasis uždarytas į areštinę. Rastas ir paimtas ginklo muliažas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo.
Portalui kauno.diena.lt pavyko išsiaiškinti, kad minėtame pranešime nutylėta, jog įtariamasis, pirminiais duomenimis, sulaikytas įvykio vietoje ir su minėtu muliažu, buvo neblaivus. Jam konstatuotas daugiau kaip vienos promilės girtumas, kas šiek tiek paaiškina, kodėl policijos pareigūnai, iš pirmo žvilgsnio, ėmė demonstruoti savo jėgą visai ne ten, kur jos reikia. Jau nekalbant apie tai, kad įtariamasis galimai buvo išprovokuotas taip pasielgti dėl to, kad savo pareigų neatliko patys policininkai.
Beje, Kauno policijos atstovė, pasiteiravus jos, ar bus kaip nors įvertintas ir pačių nepilnamečių su motoroleriais, kurių, pirminiais duomenimis, buvo šeši, elgesys, atsakė, kad tai paaiškės pradėto ikiteisminio tyrimo eigoje. Į įvykio vietą vykę policijos pareigūnai tik perdavė šiuos nepilnamečius artimiesiems. Užsiminta ir apie galimą problemą, nes aparatūrą, nustatančią triukšmo lygį, pagal kurį galima konstatuoti, ar jis leistinas, t.y. ar nėra pažeidžiami įstatymai, turi tik Visuomenės sveikatos centras ir Kelių policija, o į pranešimus reaguoja bei į iškvietimus vyksta policijos pareigūnai iš Reagavimo valdybos.
Kauno policijos atstovė, kuriai portalas kauno.diena lt. pateikė ir daugiau papildomų klausimų dėl šio prieštaringas mintis keliančio įvykio, permetė juos kaip karštą bulvę Kauno apygardos prokuratūros atstovei. O ši portalui atsakė, ką jis jau buvo girdėjęs prieš gerą pusvalandį iš ikiteisminiam tyrimui pradėjusios vadovauti Alytaus apylinkės prokuratūros prokurorės, – kad jokia informacija neteiktina, nes įvykis susijęs su nepilnamečiais. Šia trafaretine fraze atsakyta ir į klausimą, ar įtariamasis, kuris jau seniai suaugęs, – jau paleistas, ar ketinama kreiptis į teismą dėl jo suėmimo. O gautą atsakymą į šį klausimą galima suprasti ir kaip bandymą apsaugoti nuo žiniasklaidos kolegės sūnų. Nors, portalo kauno.diena.lt duomenimis, šis ikiteisminis tyrimas perduotas Alytaus teisėsaugininkams siekiant jo objektyvumo.
Šio nekasdieniško įvykio kontekste belieka prisiminti, ką kalbėjo Nida Grunskienė, prieš beveik ketverius metus paskyrus ją generaline prokurore, kurios kadencija baigiasi 2026-ųjų sausį. Tada ji teigė, kad pasistengs, jog visuomenė ir žiniasklaida gautų kiek įmanoma daugiau informacijos apie vykdomus ikiteisminius tyrimus ir juose priimtus sprendimus, kad pati galėtų atsirinkti, kur yra tiesa. Tačiau, kaip jau ne kartą rašyta, kuo toliau, tuo labiau ši informacija nuo žiniasklaidos, o tuo pačiu – ir visuomenės, yra slepiama, dangstantis panašiais visoms situacijoms pritaikomais trafaretais.
Naujausi komentarai