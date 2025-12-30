Prezidentas paskyrė Grunskienę antrai generalinio prokuroro kadencijai

Tai pirmas atvejis nepriklausomos Lietuvos istorijoje, kai tas pats asmuo paskiriamas į generalinio prokuroro pareigas antrajai kadencijai, kuri truks dar penkerius metus.
„Tuo pačiu N. Grunskienė yra pirmoji moteris, užimanti šias aukštas pareigas“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašo prokuratūra.
Dalis profesinės sąjungos prokuratūros vadovę kritikuoja dėl prokurorams tarnyboje skirtų nuobaudų, kurias teismai vėliau panaikino. Tuo metu vyriausieji prokurorai iš regionų sako, kad dalies profesinės sąjungos narių reiškiami priekaištai yra nepagrįsti – vadovė reikšmingai prisidėjo prie ikiteisminių tyrimų kokybės ir operatyvumo, kompetentingų ir stiprių darbuotojų pritraukimo į prokuratūrą, jos stiprinimo ir skaidrinimo. Be to, N. Grunskienė dėl savo veiklos jau yra vertinama ir tarptautiniu lygiu.
56 metų N. Grunskienė tarnybą prokuratūroje pradėjo 1992 m. dirbdama stažuotoja Kupiškio rajono apylinkės prokuratūroje.
1998–1999 m. ji pradėjo dirbti Panevėžio apygardos prokuratūros prokurore, nuo 1999 m. užėmė įvairias pareigas šios prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriuje.
2013–2021 m. buvo Panevėžio apygardos prokuratūros vadove.
Šalies vadovo teikta pretendentė praėjusią savaitę sulaukė Seimo patvirtinimo – slapto balsavimo metu parlamentarai pritarė jos kandidatūrai.
Tiesa, įprastai procedūra vyksta atviru balsavimu. Dėl to parlamento opozicija svarstė, jog taip valdantieji norėjo kerštauti dėl vadinamųjų „čekučių“ bylų, siekiant, kad N. Grunskienė nebūtų patvirtinta.
Anksčiau Seimui N. Grunskienės kandidatūrą pateikęs šalies vadovas teigė, kad jos kompetencija ir profesinė patirtis nekelia abejonių – ji yra vertinama kolegų ir kitų teisininkų, pasižymi aukštais moralės ir skaidrumo standartais.
Pirmą kartą į šias pareigas N. Grunskienė paskirta 2021 m. sausį. Jos kadencija baigsis sausio 13 d.
Konstitucija numato, kad generalinį prokurorą Seimo pritarimu skiria ir atleidžia šalies prezidentas.
