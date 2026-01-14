Grunskienė žada tęsti darbus, dėl būsimų pavaduotojų dar nėra apsisprendusi

„Kaip ir pirmoje kadencijoje, tęsiu savo darbus, skirsiu dar didesnį dėmesį ikiteisminių tyrimų kontrolei, jų kokybei, taip pat terminams, nes kiekvieno žmogaus yra siekis, noras, kad ikiteisminiai tyrimai būtų atliekami kaip galima greičiau ir kokybiškai“, – trečiadienį žurnalistams sakė generalinė prokurorė.
„Netoleravau ir netoleruosiu ikiteisminių tyrimų vilkinimo. Taip pat didelį dėmesį skirsime ikiteisminiams tyrimams dėl nacionalinio saugumo, terorizmui, kadangi jų tiktai daugėja ir atsakingai reikia tirti šias nusikalstamas veikas“, – pridūrė ji.
N. Grunskienė taip pat prioritetą žada teikti kibernetiniams nusikaltimams, įskaitant sukčiavimą, karo nusikaltimams Ukrainoje.
„Mūsų prokurorai dirba, renka įrodymus, dirba kartu su jungtine tyrimo grupe, su kitų šalių prokurorais, tai tęsime ir artimiausiu metu“, – kalbėjo prokurorė.
Ji teigė kol kas sprendimo dėl būsimų pavaduotojų nėra priėmusi. Šiuo metu šias pareigas eina Gintas Ivanauskas, Saulius Verseckas.
„Aš sprendimo nesu priėmusi. Pokyčių visada reikia, bet sprendimo, kadangi nesu priėmusi, todėl negalėčiau ir atsakyti į jūsų klausimą“, – kalbėjo generalinė prokurorė.
N. Grunskienė teigė, kad taip pat daug dėmesio teks skirti naujų specialistų įdarbinimui, nes per artimiausius penkerius metus į pensiją išeis per 100 prokurorų. Kita vertus, nebūtinai tiek reikės ir naujų žmonių.
„Kiekvienu atveju yra vertinama, koks yra krūvis prokuroro ir ar yra reikalas, ar yra pagrindas komplektuoti, sakykim, priimti naują prokurorą. Jeigu mes matom, kad krūviai nėra dideli, lyginam su Vilniumi, su Kaunu, ir tokiu atveju į tą poziciją prokuroras nėra atrenkamas“, – sakė generalinė prokurorė.
„Praeitais metais gal kažkiek nusikalstamumas sumažėjo, bet mes nežinom, kas bus šiais metais. Tai užbėgti įvykiams už akių nenorėčiau. Aš manau, kad kiekvienu atveju bus vertinama ir priimamas sprendimas toks, koks jis turi būti“,– pridūrė ji.
BNS rašė, kad N. Grunskienė Generalinei prokuratūrai vadovauja nuo 2021 metų. Prieš tai generaliniu prokuroru buvo Evaldas Pašilis.
Anksčiau, nuo 2013 metų, N. Grunskienė vadovavo Panevėžio apygardos prokuratūrai, daugiau nei dešimtmetį dirbo Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimų skyriuje.
Generalinio prokuroro kadencija yra penkeri metai.
N. Grunskienės pirmoji kadencija oficialiai baigėsi sausio 13 dieną.
