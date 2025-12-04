Prezidentas siūlo Grunskienę antrai kadencijai skirti generaline prokurore

„Nida Grunskienė per penkerius kadencijos metus įrodė, kad yra principinga ir atsidavusi savo profesijai. Jos vadovavimo Generalinei prokuratūrai laikotarpiu institucijai teko ypatingi išbandymai, kuomet prasidėjus karui Ukrainoje reikėjo siekti šioje valstybėje karo nusikaltimus bei nusikaltimus žmoniškumui padariusių asmenų patraukimo baudžiamojon atsakomybėn“, – sakė šalies vadovas.
Pasak G. Nausėdos, N. Grunskienės kompetencija ir profesinė patirtis nekelia abejonių – ji vertinama kolegų prokurorų ir kitų teisininkų, pasižymi aukštais moralės ir skaidrumo standartais.
N. Grunskienė Generalinei prokuratūrai vadovauja nuo 2021 metų sausio 14 dienos.
Anksčiau, nuo 2013 metų, ji vadovavo Panevėžio apygardos prokuratūrai, daugiau nei dešimtmetį dirbo Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimų (ONKT) skyriuje.
Prezidentas pabrėžė, kad generaliniam prokurorui keliami aukščiausi profesinės kompetencijos, atsparumo politiniam poveikiui ir skaidrumo standartai.
Anot jo, generalinis prokuroras turi gebėti užtikrinti prokuratūros sistemos nepriklausomumą, būti aktyvus teisėkūros procese ir imtis lyderystės koordinuojant darbą su ikiteisminio tyrimo institucijomis.
Pasak prezidento, šioms pareigoms būtinas žmogus, kuris ne tik priima drąsius ir ne visada populiarius sprendimus, bet ir sugeba suprantamai paaiškinti jų būtinybę visuomenei.
Pagal Prokuratūros įstatymą generaliniu prokuroru gali būti skiriamas asmuo, ne jaunesnis kaip 35 metų, nepriekaištingos reputacijos, mokantis valstybinę lietuvių kalbą, turintis Lietuvos pilietybę, aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą ir įgijęs teisės bakalauro ir teisės magistro ar teisininko profesinį kvalifikacinį laipsnį, turintis ne mažesnį kaip dešimties metų tarnybos prokuroru ir (arba) teisėjo arba kito teisinio darbo stažą.
Konstitucija numato, kad generalinį prokurorą skiria ir atleidžia prezidentas Seimo pritarimu.
Generalinio prokuroro kadencija yra penkeri metai.
