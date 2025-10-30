Nuteisti organizuotos grupės nariai, vilioję pinigus iš senjorų

Kaip nurodo prokuratūra, byloje dėl sukčiavimo, valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens vardo pasisavinimo ir kitų nusikaltimų kaltais pripažinti šeši organizuotos grupės nariai. Nuteisti ir dar penki asmenys, kurie formaliai nepriklausė organizuotai grupei, tačiau padėjo įvykdyti nusikalstamas veikas.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, praeityje net devyniolika kartų teistas Kauno rajono gyventojas, atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Alytaus kalėjime, nuo 2021 m. sausio iki 2022 m. spalio subūrė organizuotą grupę. Anot teisėsaugos, joje dalyvavo sutuoktinė ir dar penki asmenys, du iš jų tuo metu taip pat kalėjo Alytaus kalėjime. Visi nusikalstamas veikas vykdę asmenys anksčiau ne kartą teisti.
Veikdami pagal iš anksto parengtą planą, organizatoriui koordinuojant veiksmus ir duodant nurodymus, jie vykdė sukčiavimus prieš senyvo amžiaus asmenis Klaipėdos ir Kėdainių rajonuose.
„Organizatorius telefonu skambindavo nukentėjusiesiems, melagingai prisistatydavo policijos pareigūnu ar kitų institucijų atstovu, įtikinėdavo, kad jų turimi pinigai gali būti suklastoti, ir nurodydavo į namus įsileisti tariamus „tyrėjus“ ar „ekspertus“. Kiti grupės nariai, apsimetę pareigūnais, atvykdavo į vietą, paimdavo pinigus ir pasišalindavo“, – teigiama prokuratūros pranešime spaudai.
Prisidėjimu prie šios schemos kaltinti dar septyni asmenys, formaliai nepriklausę organizuotai grupei – jie perimdavo dalį nusikalstamu būdu gautų pinigų, padėdavo juos pervesti per terminalus ar banko sąskaitas, taip siekiant nuslėpti lėšų kilmę. Tokiu būdu, pasak prokuratūros, apgaule buvo įgytos ar pasikėsinta įgyti grynųjų pinigų sumos nuo kelių šimtų iki kelių tūkstančių eurų.
Keturiems organizuotos grupės nariams teismas skyrė laisvės atėmimo bausmes nuo 2 metų ir 6 mėnesių iki 5 metų.
Dar penkiems asmenims, nepriklausiusiems organizuotai grupei, skirtos laisvės atėmimo bausmės nuo 1 metų 6 mėnesių iki 1 metų 8 mėnesių.
Visi nuteistieji pripažinti recidyvistais, daugeliui nuteistųjų subendrinus šias bausmes su anksčiau įvykdytų nusikaltimų bausmėmis, įkalinimo laikas prailgės ne vienerius metus.
Kauno apygardos teismas atsižvelgė į tai, kad nusikalstamų veikų organizatoriaus sutuoktinė padėjo išaiškinti nusikaltimus ir juos padariusius asmenis, augina mažamečius vaikus, todėl jai skyrė 2 metų laisvės apribojimo bausmę be intensyvios priežiūros, nustatant įpareigojimus: per 6 mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo sudalyvauti elgesio pataisos programoje, visą bausmės laiką dirbti arba mokytis, arba registruotis Užimtumo tarnyboje.
Nukentėjusiaisiais šioje byloje iš viso pripažinti devyni asmenys. Nuteistieji jiems turės atlyginti daugiau kaip 13 tūkst. eurų turtinės žalos. Vienas nuteistas organizuotos grupės narys Policijos departamentui taip pat turės atlyginti ekstradicijos iš Vokietijos į Lietuvą išlaidas – beveik 3 tūkst. 700 eurų.
Teismo nuosprendis gali būti skundžiamas Apeliaciniam teismui.
