Paaiškėjo daugiau detalių, ką dvigubu nužudymu įtariamas Mikutavičius padarė savo aukoms

Į teismą Kaune B. Mikutavičių pristatė pareigūnai. Žurnalistai klausė, kodėl jis taip pasielgė, bet įtariamasis atsakė tyla.
Dar daugiau klausimų – dėl ko nužudė pusseserę – sulaukė ir teismo salėje. Bet ir čia atsakymų niekas negavo.
Uždaras teismo posėdis dėl dviejų merginų nužudymu įtariamo B. Mikutavičiaus bausmės tetruko vos keliolika minučių. Skirta griežčiausia kardomoji priemonė – trys mėnesiai už grotų.
„Tas suėmimo pagrindas, kurio prašau, atitinka Europos Žmogaus Teisių Teismo praktiką ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką“, – aiškino prokurorė Asta Chramina.
„Teismas tenkino prokurorės pareiškimą pilna apimtimi ir paskyrė suėmimą trims mėnesiams, manant, kad būdamas laisvėje gali bėgti, slėptis nuo ikiteisminio tyrimo, prokurorų, teismo ir trukdyti procesui“, – teigė teisėja Jolanta Ramonienė.
B. Mikutavičius neprabilo ir po teismo posėdžio. Rankose laikė pranešimą apie įtariamą nusikaltimą. Jame – ir daugiau dviejų merginų nužudymu pažymėto ketvirtadienio detalių.
22-ejų ir 24-erių aukos nužudytos peiliu. Jaunesnioji auka – B. Mikutavičiaus pusseserė, kurį laiką kartu gyvenusi nuomojamame bute. Jai durta į kaklą ir kitas kūno vietas. Antrajai merginai – nekilnojamojo turto brokerei, su kuria B. Mikutavičius susitiko apžiūrėti buto, durta bei pjauta į barzdos sritį, daugybinės pjautinės žaizdos nusėjo kaklą, krūtinę, rankas.
Abi aukos mirtinai nukraujavo. Teisme įtariamasis kaltę pripažino iš dalies, tačiau žudymo motyvo neatskleidė.
Ar B. Mikutavičius pakaltinamas, pasak teisėjos, spręsti dar anksti.
Atsakė trumpai, bet reikėjo traukti.
„Atsakė trumpai, bet reikėjo traukti. Jis kalbėjo mažai, todėl labai spręsti negaliu. Čia jau ikiteisminį tyrimą atliekančios institucijos, kurios su juo daugiau bendrauja, įvertinę, gavę duomenis paskui nuspręs, ar jisai geba suvokti savo veiksmus“, – aiškino J. Ramonienė.
Penktadienį ypač žiauriu dvigubu nužudymu įtariamo B. Mikutavičiaus ieškojo apie tūkstantis kauniečių. Sugauti įtariamą žudiką jiems pavyko per mažiau nei keturias valandas.
Sulaikytąjį teko ginti nuo susirinkusių žmonių spyrių ir smūgių, į teismą B. Mikutavičius atgabentas subraižytomis rankomis ir nubrozdinta kakta.
„Mano manymu, jo sveikatos būklė nekelia kažkokių klausimų. Bet, sakau, tai yra mano nuomonė“, – komentavo A. Chramina.
Įtariamasis teismo nieko neprašė, suėmimui neprieštaravo nei pats, nei jo advokatė.
Neatmetama, kad rasti dar ne visi įkalčiai.
