Dviejų moterų nužudymas Kaune: jau aišku, kada Beną Mikutavičių stebės ir tirs psichiatrai

„Turimais duomenimis, asmuo turėtų būti pristatytas į ekspertinę įstaigą artimiausiomis darbo dienomis“, – portalo kauno.diena.lt žurnalistams penktadienį sakė Kauno apygardos prokuratūros atstovė Agnė Pociūtė.
Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos (VTPT) atstovai tikslios B. Mikutavičiaus atvykimo į Utenos ekspertinį skyrių datos atskleisti nelinkę, vadovaudamiesi asmens sveikatos duomenų įstatymu bei vidiniais teisės aktais. Taip pat VTPT neįvardijo ir termino, kiek įtariamajam paskirta psichiatrinė ekspertizė gali trukti.
„Teismo ekspertizei ekspertas neturi teisės savarankiškai rinkti ar imti medžiagos, reikalingos teismo ekspertizei, bet nepateiktos jam proceso įstatymų nustatyta tvarka, o reikalingą medžiagą turi pateikti ją paskyręs teismas ar teisėjas arba jų įpareigoti pareigūnai ar atstovai. Tuo pagrindu VTPT negali nurodyti tikslaus ar preliminaraus termino, per kurį bus atlikta ekspertizė“, – teigė VTPT patarėjas-teisininkas Petras Macejauskis.
Pašnekovas pridūrė, kad atlikdamas teismo ekspertizę, teismo ekspertas yra nepriklausomas, savo išvadas jis teikia remdamasis tik specialiomis žiniomis ir atliktų tyrimų rezultatais, jam pavestą užduotį atlieka remdamasis tik savo srities specialiomis žiniomis, savarankiškai pasirinkdamas atliekamų tyrimų būdus.
Komentuodamas bendrąją tvarką, VTPT atstovas aiškino, kad Utenos ekspertiniame skyriuje asmenims, kuriems taikomas suėmimas, arba tiems, kurie jau atlieka laisvės atėmimo bausmę, laikymo sąlygos maksimaliai atitinka tas, kokios taikomos areštinėse ar laisvės atėmimo vietose.
„Visą organizacinį darbą organizuoja VTPT, pasitelkdama saugos tarnybas ir policijos pareigūnus“, – sakė P. Macejauskis.
Praėjusių metų gruodį portalui kauno.diena.lt Lietuvos kalėjimų tarnybos (LKT) direktorius Mindaugas Kairys teigė, kad B. Mikutavičiui, dabar esančiam Kauno kalėjime, yra taikoma sustiprinta priežiūra.
„Pareigūnai intensyviau tikrina ir kontroliuoja. Kameroje jis yra su kitais dviem nuteistaisiais – išskirtinės izoliavimo sąlygos jam netaikomos“, – kalbėjo LKT vadovas.
Kaip jau rašyta, 1996 metais gimęs B. Mikutavičius įtariamas gruodžio 4 dieną nužudęs savo pusseserę ir nekilnojamojo turto brokerę, gimusias 2003 bei 2001 metais.
Jis sulaikytas gruodžio 5-osios vakarą, o gruodžio 6-ąją Kauno apylinkės teismas leido jį suimti trims mėnesiams.
Teisme skiriant kardomąją priemonę B. Mikutavičius savo kaltės neneigė.
