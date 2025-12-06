Paaiškėjo, kada į teismą bus vedamas Benas Mikutavičius

Penktadienį prieš vidurnaktį sulaikytam Benui Mikutavičiui pareikšti dėl įtarimai dėl dviejų jaunų merginų nužudymo Kaune.
„Šiuo metu ikiteisminio tyrimo medžiagoje turimi duomenys leidžia pagrįstai įtarti, kad Benas Mikutavičius 2025 m. gruodžio 4 d. duriančiu pjaunančiu įrankiu mirtinai sužalojo 2003 m. gimusią moterį, kuri nuo padarytų sužalojimų mirė įvykio vietoje. Netrukus tokiais pačiais veiksmais buvo mirtinai sužalota ir 2001 m. gimusi moteris, kuri nuo patirtų sužalojimų taip pat mirė įvykio vietoje“, – rašoma dieną išplatintame prokuratūros pranešime.
Kauno apygardos prokuratūros prokuroras prašys įtariamajam skirti kardomąją priemonę – suėmimą trims mėnesiams.
