Pagaliau teismas atvertė 30 metų atgal nubloškusią bylą: skandalingasis Pimpis pripažįsta ne viską

Laiškas iš užsienio
A. Pimpio bylą nagrinėjantis teisėjas Justinas Bagdžius šiandien minėtą L. U. laišką paviešino. Jame L. U. patvirtino, kad šaukimą į teismo posėdį gavo, tačiau neatvyks, nes gyvena užsienyje ir neturi galimybės atvykti. Be to, įvykio neatsimena ir pretenzijų teisiamajam neturi, todėl prašo bylą nagrinėti jam nedalyvaujant.
Visiems proceso dalyviams sutikus, kad nukentėjusiajam žinant apie šį posėdį teismo procesą galima pradėti, buvo pagarsintas kaltinamasis aktas. Jis atskleidė kai kurias iki šiol į žiniasklaidą nepatekusias nemažą atgarsį sukėlusio L. U. pagrobimo 2025-ųjų vasarį ir jo radimo maždaug po valandos važiuojamojoje kelio A1 dalyje aplinkybes.
Pavyzdžiui, paaiškėjo, kad, imituojant eismo įvykį Kauno „Akropolio“ automobilių stovėjimo aikštelėje, padėjusį įvilioti L. U. į spąstus, A. Pimpis išsinuomotu automobiliu „VW Passat“ tyčia atsitrenkė į prabangaus L. U. automobilio „Porsche Cayenne“ galinį bamperį. Po to už jo valytuvų buvo paliktas raštelis: „Užkabinau jūsų automobilį. Prašau paskambinti man nurodytu telefonu, kad galėtume išspręsti.“
Po A. Pimpio sulaikymo minėto jo automobilio daiktadėžėje buvo rastos dvi eismo įvykio deklaracijos, užpildytos Luko Biloto ir Vytauto Staniūno vardais. Vienoje jų buvo suraitytas esą šio parašas, kad jis atsakingas už padarytą žalą.
Be to, per L. U. pagrobimą nuošalioje Perkūno alėjos automobilių aikštelėje, jam smogiant peiliu, buvo iš dalies pažeistas kaklo nervas.
Viskas dėl moters?
Pagarsinus kaltinamąjį aktą, kurio esmė – kad L. U. laisvė buvo neteisėtai atimta dėl savanaudiškų paskatų, A. Pimpiui iš anksto dėl to susitarus su dviem nenustatytais bendrininkais, A. Pimpis nepripažino tik L. U. sužalojimo.
„Kitus kaltinimus pripažįstu visiškai, kaip buvo nuo pat pradžių“, – teigė iš teismo salės ekrano nuotoliniu būdu iš Marijampolės kalėjimo posėdyje dalyvavęs A. Pimpis.
Tačiau pasiteiravus, ar sutinka duoti parodymus, A. Pimpis pareiškė, kad tai padarys po visų liudytojų apklausos. Po to teisėjas konstatavo, kad nors liudytojų sąrašas nemažas, į kitą posėdį bus kviečiami tik du iš jų, kurių parodymais remiasi A. Pimpiui pateiktas kaltinimas, – draugė ir policijos pareigūnas.
Portalo kauno.diena.lt žiniomis, minėta moteris, remiantis A. Pimpio ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais, buvo jo poelgio su L. U. priežastis.
Be to, portalo kauno.diena.lt žiniomis, ikiteisminį tyrimą atlikusiems pareigūnams pavyko rasti ir vieną L. U. pagrobimo liudytoją – vienos Kauno aukštosios mokyklos studentą iš užsienio, tuo metu buvusį netoli minėtos Perkūno alėjos automobilių aikštelės. Tačiau jis tada nesuprato, kas vyksta. Apklausus šį asmenį pas ikiteisminio tyrimo teisėją, jam šiame teismo procese dalyvauti nereikės – bus pagarsinti jo teisėsaugininkams duoti parodymai.
Baigiantis šiandieniniam, vos pusvalandį trukusiam šios rezonansinės bylos posėdžiui, prašymų teismui turėjo tik A. Pimpis. Jis pareiškė, kad nenori būti etapuotas į teismą iš kalėjimo, kai ateis jo eilė duoti parodymus, nes jau pradėjo dalyvauti įvairiose Marijampolės kalėjimo programose. Be to, pasak jo, nieko naujo, ko jau nėra papasakojęs apie jam inkriminuojamus nusikaltimus, jis teismui nepasakys.
Teisėjas A. Pimpiui atsakė, kad dėl prokuroro prašymo apklausti jį teisme gyvai, o ne per nuotolį, bus sprendžiama po liudytojų apklausų.
Policija suskubo laiku
Kaip jau ne kartą rašyta, šis garsiai nuskambėjęs ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas po didelį atgarsį sukėlusio pernykštės vasario 3-iosios įvykio kelyje A1, nutikusio 33-iojo A. Pimpio gimtadienio išvakarėse.
Tą vakarą A. Pimpis buvo sulaikytas 65-ajame šio greitkelio kilometre – po to, kai buvo gautas pilietiško asmens pranešimas apie Vilniaus kryptimi važiavusį automobilį „VW Passat“, kurio vairuotojas kliudė kelio atitvarus ir pasišalino iš įvykio vietos.
Policijai pavyko šį „VW Passat“ pavyti ties Žiežmarių apylinkės seniūnijos Būdiškių kaimu, esančiu apie 40 kilometrų nuo Kauno. Prie automobilio vairo sėdėjo A. Pimpis, o netoliese, važiuojamojoje kelio dalyje, buvo rastas ir antrankiais surakintas 40-metis L. U.
Nors pastarasis tikino nieko neatsimenantis, ikiteisminį tyrimą dėl neteisėto jo laisvės atėmimo pradėjusiems Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos pareigūnams pavyko išsiaiškinti, kad tai, kas tą vakarą konstatuota kelyje A1, buvo tris dienas vykusių įvykių kulminacija, o A. Pimpis turėjo du bendrininkus.
Pateko į spąstus
L. U. pateko į pagrobėjų spąstus, kai pernykštės vasario 1-osios popietę „Akropolio“ automobilių stovėjimo aikštelėje už prabangaus savo automobilio valytuvų rado jau minėtą esą sąžiningo vairuotojo raštelį. Paskambinęs jame nurodytu telefono numeriu, vasario 3-iosios vakare jis buvo atviliotas į jau minėtą automobilių aikštelę Perkūno alėjoje, kur apie 21 val. buvo pagrobtas, panaudojus smurtą, – įgrūstas į A. Pimpio išsinuomotą „VW Passat“, surištomis rankomis ir kojomis lipnia juosta bei surakintas antrankiais.
Tiesa, su L. U. buvo bendrauta ir iki tol. Pavyzdžiui, pagrobimo dieną jis buvo susitikęs su būsimais pagrobėjais ir Karaliaus Mindaugo prospekte esančioje degalinėje. Tačiau panašu, kad ten pastarųjų planams kažkas sutrukdė.
Remiantis vaizdo kamerų, padėjusių atkurti šio nusikaltimo seką, įrašais bei jau minėto pagrobimo liudytojo parodymais, Perkūno alėjos automobilių aikštelėje, kurioje buvo pagrobtas L. U., užfiksuoti trijų asmenų siluetai.
Tačiau A. Pimpio pateikta šių įvykių versija su pareigūnų surinktais duomenimis ne visai sutampa. A. Pimpis ją ėmė pasakoti iš karto, kai tą vasario 3-iosios vakarą, apie 22 val., buvo sulaikytas kelyje A1 kruvinomis rankomis. Jis tikino, kad L. U., su kuriuo turėjo asmeninių sąskaitų, susijusių su moterimi, „neutralizavo“ vienas. Esą tą vakarą jis vežėsi L. U. į Vilnių vyriškai pasikalbėti. Tačiau, A. Pimpio teigimu, L. U. pakeliui susižalojo pats.
Aukos prakalbinti nepavyko
Remiantis sklandančiomis kalbomis, A. Pimpio vairuojamas „VW Passat“ į kelio A1 atitvarus atsitrenkė tada, kai galinėje jo sėdynėje vežtas antrankiais surakintas L. U., pajutęs šilumą kakle ir pamatęs kraują, pradėjo spardyti A. Pimpį. Dėl to šis esą nesuvaldė automobilio. Tai užfiksavo kiti vairuotojai, apie įvykį pranešę Bendrajam pagalbos centrui.
Tačiau L. U., kaip jau užsiminta, su ikiteisminį tyrimą pradėjusiais teisėsaugininkais nebendravo, teigdamas, kad nieko neatsimena. Galiausiai tai baigėsi 1500 eurų baudos jam skyrimu už teisėtų pareigūnų nurodymų nevykdymą. Taip teisiškai įvertintas L. U. atsisakymas vykti į paskirtą ambulatorinę ekspertizę, kuria buvo siekiama atsakyti į klausimą, ar jis nesimuliuoja atminties praradimo. Vis dėlto prisikviesti L. U. į šią ekspertizę taip ir nepavyko, nors jis buvo kviestas kelis kartus.
L. U. neatsiliepė ir į teisėsaugininkų pranešimą apie baigtą ikiteisminį tyrimą bei galimybę susipažinti su jo turiniu.
Nors buvo nustatyti ir galimi A. Pimpio bendrininkai, kuriems buvo pareikšti įtarimai bendrininkavus neteisėtai atimant L. U. laisvę, galiausiai ikiteisminis tyrimas minėtų asmenų atžvilgiu buvo nutrauktas, konstatavus, kad nesurinkta pakankamai duomenų, jog jie padarė šį nusikaltimą.
Vienintelis prieš teismą dėl neteisėto L. U. laisvės atėmimo, panaudojant smurtą ar sukeliant pavojų nukentėjusiojo gyvybei, stojęs A. Pimpis kaltinamas ir nesunkiu L. U. sveikatos sutrikdymu dėl savanaudiškų paskatų, ne mažiau kaip du kartus smogiant peiliu į kaklą bei viršutinę galvos dalį. Jis taip pat kaltinamas dokumentų klastojimu, turint galvoje suklastotas eismo įvykio deklaracijas, į kurias buvo įrašyta tikrovės neatitinkanti eismo įvykio data, laikas, kaltininkas bei jo vairuotojo pažymėjimo galiojimo terminas.
Iškalbingas šleifas
Kaip jau užsiminta, šiuo metu A. Pimpis Marijampolės kalėjime atlieka bausmę už nusikalstamos grupuotės subūrimą ir vadovavimą jai. Tarp šios grupuotės nusikaltimų – ir Lietuvą sukrėtęs 2020-ųjų spalį įvykdytas kontrabandininko nužudymas Lazdijuose, apgaule patenkant į pastarojo namus ir jį padegant.
Sausio pabaigoje Apeliacinis teismas atmetė A. Pimpio skundą dėl Kauno apygardos teismo minėtoje byloje jam skirtos septynerių su puse metų laisvės atėmimo bausmės, į kurią įskaičiuotas ir daugiau kaip trejus metus trukęs suėmimas iki šio nuosprendžio.
Tačiau po minėto Apeliacinio teismo sprendimo A. Pimpis dar buvo vienam mėnesiui suimtas dėl naujo mįslingo nusikaltimo – įtariant jį teroro aktu. Tiksliau – dėl sunkaus vieno ar daugiau asmenų sveikatos sutrikdymo teroristiniais tikslais.
Šiam ikiteisminiam tyrimui vadovauja Vilniaus apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyrius. Jis atsisakė patikslinti ar papildyti minėtą portalo kauno.diena.lt turimą informaciją, motyvuodamas tuo, kad tyrimas dar yra pradinėje stadijoje.
Dar viena A. Pimpio byla yra įstrigusi Vilniaus miesto apylinkės teisme. Joje jis kaltinamas ne tik sukčiavimu, įkūrus mažąją bendriją ir internete paskelbus, kad ji parduoda automobilius iš Prancūzijos, tokiu būdu iš dešimties apgautų žmonių surinkus apie 6 tūkst. eurų avanso, bet ir neteisėtu prisijungimu prie informacinės sistemos, neteisėtu elektroninės kortelės duomenų panaudojimu, dokumentų klastojimu bei pagrobimu. Be to, jis kaltinamas disponavimu pornografinio turinio dalykais, kuriuose vaizduojamas vaikas. Tokių įrašų teisėsaugininkai rado A. Pimpio mobiliajame telefone.
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